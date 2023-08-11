Оголошення про продаж квитків на потяги зникнуть з OLX

На OLX у рамках боротьби з шахраями й спекулянтами почали блокувати оголошення про продаж квитків на поїзди. Про це повідомила Укрзалізниця.

АТ "Укрзалізниця" та "OLX Україна" об'єдналися в боротьбі зі спекулянтами та шахраями. Компанії домовилися про блокування всіх оголошень про продаж квитків на поїзди Укрзалізниці.

Усі оголошення про продаж залізничних квитків на сервісі OLX вже видалені, а нові просто буде неможливо розмістити, зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

За його словами, більша частка оголошень про продаж квитків була розміщена шахраями.

Купуючи такі квитки люди просто ошукували. Вони або зовсім не отримували квиток, або їм надсилали підроблені квитки.

У компанії OLX додали, що вже заблокували понад 20 оголошень про продаж залізничних квитків. Також розроблено алгоритм, який не дозволятиме публікувати такі оголошення в майбутньому.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" дозволила повертати квитки навіть після відправлення потяга.