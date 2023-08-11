Даяна Ястремська вперше цього року вийшла до фіналу турніру WTA [ Редагувати ]
Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася в фінал турніру WTA 125 у Польщі. У двох сетах вона обіграла представницю Туреччини Зейнеп Сонмез (193-ю ракетку світу) - 7:6 (2), 6:3.
На турнірі у польському Гродзиську-Мазовецькому Ястремська вже здобула чотири перемоги, і вибила з турніру Нігіну Абдураїмову, Еміліану Аранго та третю сіяну чешку Терезу Мартинцову.
Це перший за півроку фінал для Ястремської на турнірах WTA. Востаннє вона доходила до цієї стадії у березні 2022 року в Ліоні.
Фінал за участі Ястремської відбудеться у суботу, 12 серпня. Суперницею українки стане переможниця іншого півфіналу - між полькою Маєю Хвалінською та бельгійкою Гріт Міннен.
У разі перемоги на турнірі WTA 125 у Польщі Ястремська може здобути четвертий титул WTA і перервати серію з двох поразок у фіналах. Востаннє вона вигравала у травні 2019-го на турнірі у Страсбурі.
У рейтингу WTA Ястремська піднялася на 126-е місце.
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