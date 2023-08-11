Від 20 до 50 тисяч українців втратили кінцівки з початку війни - WSJ

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну від 20 до 50 тисяч українців втратили одну чи кілька кінцівок. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на українську благодійну організацію Houp Foundation та німецького виробника протезів Ottobock