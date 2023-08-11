Нідерланди передали Україні шість надувних шпиталів (відео) [ Редагувати ]
Нідерланди передали Україні шість надувних шпиталів. Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Прикордонникам передали 6 мобільних комплексів медичної підтримки: 2 модулі Role 2 та 4 модулі Role 1.
Їх використання дозволяє вибудувати систему лікувально-евакуаційного забезпечення ДПСУ за стандартами НАТО.
За допомогою такого комплексу медики можуть в польових умовах розгорнути повноцінний госпіталь зі своєю операційною, передопераційною, палатою інтенсивної терапії, лабораторією та стерилізаційною.
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