Уряд звільнив керівництво Бюро економічної безпеки, яке було призначене у квітні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Декілька джерел підтвердили: попереднє керівництво БЕБ звільнено. ТВО (тимчасовий виконувач обов'язків - ред.) Пащук Андрій. Звичайно без конкурсу і все таке. Це вже 6-та зміна керівництва ДФС (яке стало БЕБ) за останні 3 роки.

Як пише Залізняк, 17 квітня перший заступник Директора Бюро економічної безпеки Федоров Е.В. приступив до виконання повноважень Директора, а рівно через три місяці пішов у щорічну оплачувану відпустку.

Станом на 31 липня 2023 року із відпустки в.о. Директора так і не з’явився на роботу пішовши на лікарняний, а згодом, скоріш за все, напише заяву про звільнення.

Схожа історія і у "відпустка-лікування-….", його першого заступника, Гагач Віталій Анатолійович.

Кабінет міністрів на засіданні 11 квітня 2023 року звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника.

Кабмін призначив Мельника директором новоствореного Бюро економічної безпеки 20 серпня 2021 року. До цього він очолював Державну фіскальну службу.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики визнав роботу керівництва Бюро економічної безпеки незадовільною, а уряду радили перезавантажити керівництво БЕБ.