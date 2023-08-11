Військовозобов’язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (АТО), зможуть перетинати державний кордон України у період дії воєнного стану.

Відповідні зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України (постанова КМУ від 27.01.1995 № 57) внесли на засіданні Кабінету Міністрів України 11 серпня 2023 року.

"Це зроблено, аби уникнути несправедливого обмеження прав членів сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час безпосередньої участі в АТО (з початку збройної агресії у 2014 року до 30 квітня 2018 року)", - повідомляє пресслужба уряду.

Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна заявила:

Сьогодні Уряд зняв обмеження права на перетинання державного кордону в період дії воєнного стану особами, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО. Військова агресія рф проти України розпочалася у 2014 році та була відновлена 24 лютого 2022 року масованим вторгненням. Тому маємо уникнути несправедливого розділення як самих українських оборонців - учасників військових і спеціальних заходів, так і прав членів родин полеглих воїнів.

За чинної редакції Правил, під час дії воєнного стану право на перетин державного кордону мають, зокрема, "військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули (пропали безвісти) під час участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України" (це періоди 30 квітня 2018 року - 24 лютого 2022 року та з 24 лютого 2022 року).

Дія чинних Правил не поширюється на військовозобов’язаних громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО.