Україна почала переговори з Британією щодо надання гарантій безпеки - Єрмак (відео) [ Редагувати ]
Київ і Лондон розпочали переговори про гарантії безпеки для України, передбачені в рамках декларації "Великої сімки" (G7). Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Він зауважив, що крім США, наша держава вже розпочала двосторонні консультації щодо "гарантій безпеки" з Великою Британією.
Сьогодні, дійсно, відбулася дуже важлива розмова. Ми вже можемо сказати про те, що з Великою Британією такі консультації розпочато. Ми вже маємо домовленості про такий початок практично зі всіма країнами. Я думаю, інформація буде дуже швидко з'являтися.
Загалом до декларації "Великої сімки" про "гарантії безпеки" для України приєдналися вже 13 країн.
Єрмак зазначив, що декларація G7 є рамковою і формує певний мінімум гарантій для України. Під час двосторонніх переговорів з кожною країною вже формуватимуться окремі договори, які "будуть схожими, але будуть відрізнятись".
Він додав, що Україна вже має домовленості про початок консультацій практично зі всіма країнами, які доєднались до декларації.
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