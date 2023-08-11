Київ і Лондон розпочали переговори про гарантії безпеки для України, передбачені в рамках декларації "Великої сімки" (G7). Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зауважив, що крім США, наша держава вже розпочала двосторонні консультації щодо "гарантій безпеки" з Великою Британією.

Сьогодні, дійсно, відбулася дуже важлива розмова. Ми вже можемо сказати про те, що з Великою Британією такі консультації розпочато. Ми вже маємо домовленості про такий початок практично зі всіма країнами. Я думаю, інформація буде дуже швидко з'являтися.

Загалом до декларації "Великої сімки" про "гарантії безпеки" для України приєдналися вже 13 країн.

Єрмак зазначив, що декларація G7 є рамковою і формує певний мінімум гарантій для України. Під час двосторонніх переговорів з кожною країною вже формуватимуться окремі договори, які "будуть схожими, але будуть відрізнятись".

Він додав, що Україна вже має домовленості про початок консультацій практично зі всіма країнами, які доєднались до декларації.