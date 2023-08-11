Через зсув ґрунту в курортному грузинському селищі Шові кількість загиблих збільшилася до 24 осіб. Про це повідомив міністр регіонального розвитку Іраклій Карселадзе виданню "Ехо Кавказу".

У другій половині дня під час проведення пошукових робіт у Шові, Карселадзе повідомив про виявлення ще двох тіл. Вранці 11 серпня голова Служби управління надзвичайними ситуаціями Темур Мгебришвілі повідомив журналістам, що тіло людини було виявлене в руслі річки Ріоні, крім того, була знайдена нижня кінцівка.

Нагадаємо, зсув ґрунту у Шові стався 3 серпня, відтоді безперервно тривають рятувально-пошукові роботи.