Зсув ґрунту в Грузії: зросла кількість жертв [ Редагувати ]
Через зсув ґрунту в курортному грузинському селищі Шові кількість загиблих збільшилася до 24 осіб. Про це повідомив міністр регіонального розвитку Іраклій Карселадзе виданню "Ехо Кавказу".
У другій половині дня під час проведення пошукових робіт у Шові, Карселадзе повідомив про виявлення ще двох тіл. Вранці 11 серпня голова Служби управління надзвичайними ситуаціями Темур Мгебришвілі повідомив журналістам, що тіло людини було виявлене в руслі річки Ріоні, крім того, була знайдена нижня кінцівка.
Нагадаємо, зсув ґрунту у Шові стався 3 серпня, відтоді безперервно тривають рятувально-пошукові роботи.
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