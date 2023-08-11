Сили оборони України оприлюднили звіт про знищену сьогодні техніку російських окупантів. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 1 удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один зенітно-ракетний комплекс "Стріла" противника.