Кабінет Міністрів прийняв важливе рішення про функціонування веб-сайтів, які здійснюють продаж електронних сигарет. Там під час відвідування буде проводитись перевірка віку користувачів. Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Сьогодні, 11 серпня, Кабінет Міністрів України прийняв рішення, згідно з яким веб-сайти виробників та імпортерів електронних сигарет та систем нагрівання тютюну зобов'язані проводити перевірку віку відвідувачів.

У перелік таких сайтів включаються сторінки, на яких надається інформація про:

продаж,

обслуговування,

та комплектуючі тютюнових та нікотиновмісних виробів.

Доступ до сайтів, де продаються тютюнові системи та електронні сигарети, буде надаватися лише за наявності документів, що засвідчують вік відвідувача. Ведеться розробка системи ідентифікації з цією метою.

Урядовці розробили відповідну постанову відповідно до вимог Закону № 1978, спрямованого на захист здоров'я населення від негативного впливу тютюну.