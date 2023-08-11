Буде перевірятись вік відвідувачів: у Кабміні ухвалили рішення щодо продажу електронних сигарет [ Редагувати ]
Кабінет Міністрів прийняв важливе рішення про функціонування веб-сайтів, які здійснюють продаж електронних сигарет. Там під час відвідування буде проводитись перевірка віку користувачів. Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
Сьогодні, 11 серпня, Кабінет Міністрів України прийняв рішення, згідно з яким веб-сайти виробників та імпортерів електронних сигарет та систем нагрівання тютюну зобов'язані проводити перевірку віку відвідувачів.
У перелік таких сайтів включаються сторінки, на яких надається інформація про:
- продаж,
- обслуговування,
- та комплектуючі тютюнових та нікотиновмісних виробів.
Доступ до сайтів, де продаються тютюнові системи та електронні сигарети, буде надаватися лише за наявності документів, що засвідчують вік відвідувача. Ведеться розробка системи ідентифікації з цією метою.
Урядовці розробили відповідну постанову відповідно до вимог Закону № 1978, спрямованого на захист здоров'я населення від негативного впливу тютюну.
Впровадження кращих практик ЄС сприятиме захисту дітей та молоді від шкідливого впливу тютюнових виробів, обмежить доступ до них та використання їх неповнолітніми, - наголосили в міністерстві.
по темі
Чорний бізнес, на який в умовах війни зважилися лікарі та перевертні у погонах! Банда під прикриттям програми сурогатного материнства продавала немовлят у ті країни, де це заборонено. Зараз тривають суди - учасникам злочинної схеми обирають запобіжні заходи. Деталі історії розкриємо в сюжеті.
Кабінет міністрів України на засіданні 11 серпня зняв обмеження на перетин кордону членами сімей осіб, які загинули чи зникли безвісти внаслідок антитерористичної операції
Уряд звільнив керівництво Бюро економічної безпеки, яке було призначене у квітні. Тимчасовим виконувачем обов'язків призначили Андрія Пащука
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 1 вересня в школах України діятимуть три формати навчання
У росії почали друкувати нові підручники історії з главою про війну в Україні. Крім розділу про так звану "СВО", у підручнику повністю переписані розділи про 70-і, 80-і, 90-і та нульові роки