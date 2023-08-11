російська економіка пристосовується до впливу міжнародних санкцій і може повернутися до довоєнного рівня вже в 2024 році, але на ці плани може вплинути мобілізація. Про це пише Bloomberg.

Період річного падіння з моменту вторгнення в Україну був найдовшим за більш ніж півстоліття. Але завдяки все більш м'якій фіскальній політиці, спрямованій на підтримку військових зусиль, валовий внутрішній продукт зріс на 4,9% у другому кварталі.

Зазначається, що збільшення витрат на оборону стимулює промислове виробництво. А споживчий попит набирає обертів на тлі зростаючих витрат держави на соціальну підтримку та на підвищення заробітної плати.