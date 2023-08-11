Керівники ТЦК та СП (військкоматів), які будуть звільнені з посад і не матимуть підозр про скоєний злочин, можуть піти на фронт, аби зберегти військові звання. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Безумовно, ті, що отримають підозри, вони підуть далі - відповідати юридично. І це дуже важливо, щоби вони отримали певні терміни, тюремні, щоб це не була фікція... Тому що це буде означати, що правоохоронної системи не існує, - сказав Подоляк.

Він також вважає, що тим військкомам, яких звільнили без оголошення підозри про злочин, необхідно зі зброєю в руках довести своє право носити військові погони.

Вони можуть піти на фронт для того, щоб зберегти свої військові звання і довести, що вони дійсно мають відношення в складні часи до війська, як такого, - підкреслив радник голови ОП.

Нагадаємо, військовослужбовець, який проживав у містечку Ширяєве, помер 1 серпня, у той самий день, коли прибув до базування свого військового підрозділу в Миколаївській області.