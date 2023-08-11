Подоляк розповів, що чекає на звільнених військкомів [ Редагувати ]
Керівники ТЦК та СП (військкоматів), які будуть звільнені з посад і не матимуть підозр про скоєний злочин, можуть піти на фронт, аби зберегти військові звання. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Безумовно, ті, що отримають підозри, вони підуть далі - відповідати юридично. І це дуже важливо, щоби вони отримали певні терміни, тюремні, щоб це не була фікція... Тому що це буде означати, що правоохоронної системи не існує, - сказав Подоляк.
Він також вважає, що тим військкомам, яких звільнили без оголошення підозри про злочин, необхідно зі зброєю в руках довести своє право носити військові погони.
Вони можуть піти на фронт для того, щоб зберегти свої військові звання і довести, що вони дійсно мають відношення в складні часи до війська, як такого, - підкреслив радник голови ОП.
Нагадаємо, військовослужбовець, який проживав у містечку Ширяєве, помер 1 серпня, у той самий день, коли прибув до базування свого військового підрозділу в Миколаївській області.
по темі
росія повинна отримати покарання за усі злочини, які вона здійснила після розв'язання війни. Індульгенція лише зробить країну-терориста більш свавільною у власних злочинах
На час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях - 100 тис. грн
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що нова атака безпілотників на москву є зайвим доказом того, що російський диктатор володимир путін, котрий вторгся в Україну, перетягує війну і на свою територію
У реабілітаційному центрі військові проводять щонайменше 2 тижні. З ними там працюють лікарі та психологи. І за цей, здавалося, короткий термін - медикам вдається зробити неймовірне. І головне, повернути бійцям віру у себе.
Українська армія продовжує утримувати ініціативу на фронті, але війна досягає критичної точки. Так оцінюють ситуацію західні аналітики. Який можливий розвиток подій на передовій та чому в ЗСУ дедалі менше часу?