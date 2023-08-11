Єгипет не надаватиме Україні зброю попри численні заклики США. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно із повідомленням видання, Каїр раніше мав намір постачати ракети росії. Але після звернення Вашингтона, місцева влада відмовилася від таких поставок.

Після цього американські державні представники, включаючи міністра оборони США Ллойда Остіна, звернулися до Єгипту з проханням про поставку зброї для України, маючи на меті допомогти нашій країні подолати дефіцит боєприпасів.

Як зазначено в WSJ, у березні Остін особисто висловив цю пропозицію під час зустрічі з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом Халілом Ас-Сісі в Каїрі.

Але такий запит не отримав позитивної відповіді, і з того часу представники США неодноразово закликали Єгипет передати зброю нашій країні.

Нагадаємо, Джо Байден планує розблокувати 6 мільярдів доларів для Ірану. В обмін на це Іран зобовʼязується звільнити з полону пʼятьох американців.