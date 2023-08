Якщо Україні все ж нададуть далекобійні ракети Taurus та ЗРК ATACMS, вона використовуватиме їх лише в межах своїх кордонів. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр закликав міжнародних партнерів надати зброю українському війську якнайшвидше.

Також він зазначив, що обидва типи зброї будуть використовуватися лише в межах українських кордонів.

Long-range missiles have proved crucial. This is why Taurus and ATACMS are essential for Ukraine's success, and we ask partners to provide them as soon as possible. Both will be used solely inside our borders. The longer the missile range, the shorter the war.