Якщо Україні все ж нададуть далекобійні ракети Taurus та ЗРК ATACMS, вона використовуватиме їх лише в межах своїх кордонів. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр закликав міжнародних партнерів надати зброю українському війську якнайшвидше.

Ракети дальнього радіусу дії мають вирішальне значення. Саме тому Taurus і ЗРК ATACMS необхідні для успіху України, - написав Кулаба.

Також він зазначив, що обидва типи зброї будуть використовуватися лише в межах українських кордонів.