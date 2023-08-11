Чеський суд місті Плзень відправив під варту 18-річного хлопця, якого поліція звинуватила у зґвалтуванні та спробі вбивства дівчини. Роман Заржицький, мер міста, розповів, що нападник є українцем, але не біженцем. Про це повідомляє Ceske Noviny.

Згідно зі звітом поліції, підозрюваний вчинив злочин у ніч на вівторок, 8 серпня, коли вивів дівчину на прогулянку у ліс. За неофіційними даними, постраждалій 15 років. Повідомляється, що особи були знайомі між собою, тому жертва погодилася прогулятися з кривдником.

Він зв’язав дівчині руки, заклеїв рот скотчем і зґвалтував, а потім завдав їй подальших порізів і погрожував убити. Потім загорнув дівчину в пакети, скинув її зі схилу до лісу і покинув місце події, - повідомили у поліції.

За інформацією поліції, дівчина імітувала смерть, що потім врятувало їй життя. Після того, як юнак відійшов, вона втекла і викликала швидку медичну допомогу, зазначили правоохоронці.

Павел Бурешов, офіційний представник поліції, повідомив, що обвинувачений є іноземцем, який довгий час проживає в Чехії. Роман Заржицький, мер міста Плзень з проросійської партії "Ano", зазначив, що підозрюваний є громадянином України, але не переселенцем. Мер разом із міністром внутрішніх справ Вітом Ракушаном попередили про небезпеку насильства, поширення ворожнечі щодо українців та генералізацій.

Посольство України в Чехії засудило інцидент у Плзені та висловило глибоке співчуття постраждалій.