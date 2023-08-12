Маша Єфросиніна жорстко відреагувала на вирок зі зґвалтування підлітка на Закарпатті [ Редагувати ]
Українська телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна прокоментувала рішення суду у справі про зґвалтування на Закарпатті дівчини-підлітка. Нагадаємо, що апеляційний суд скасував перший вирок Воловецького районного суду, який фактично випускав на волю трьох неповнолітніх ґвалтівників.
Єфросиніна виклала пост в Інстаграмі, в якому засудила суддів, що направили справу на новий розгляд, тобто з самого початку.
"Даруйте, я не передбачила сцикливість. Чи міг Закарпатський апеляційний суд поставити крапку в цій історії і винести винним справедливий вирок з реальним покаранням? Так, міг. Мав усі повноваження і докази. Чи вистачило суду сміливості це зробити? На жаль, не вистачило. Мені дуже прикро, що через свою малодушність судді фактично прирекли потерпілу дівчинку, у житті якої уже два роки триває це пекло, пройти його спочатку. З усіма допитами, а отже постійною психологічною ретравматизацією", — обурюється ведуча.
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За її словами, дівчинка за кілька днів почне навчання в новому місті, і Єфросиніна з нею постійно на зв’язку.
"Вона гідно прийняла таке рішення суду і налаштована боротися далі, бо значно сміливіша ніж троє суддів Закарпатського апеляційного суду", - заявила телеведуча.
Нагадаємо, що в одному із сіл Закарпаття троє неповнолітніх (два 15-річних та один -14 річний) наприкінці серпня 2021 року затягли свою 14-річну подругу до підвалу, де побили, а потім по черзі зґвалтували. Все це вони знімали на телефон, а відео потім опублікували в мережі.
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