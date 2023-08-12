Пошкоджені будинки: у Миколаївській ОВА розповіли про ворожі атаки [ Редагувати ]
Війська рф не припиняють обстрілів по населених пунктах Миколаївської області. Внаслідок ворожих атак за минулу добу у двох громадах було пошкоджено житлові будинки, а також сталася пожежа на складському приміщенні.
Про це повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Керівник регіону озвучив дані про наслідки російських ударів по території Миколаївського району за минулу добу та станом на ранок суботу, 12 серпня
Так, учора вранці війська рф били з артилерії по населеному пункту Куцурубської громади. Атаки здійснювалися о 08:13 та 08:44 у п'ятницю.
"Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає", - розповів Кім.
Також 11 серпня чотири рази протягом дня противник завдавав артилерійських ударів по Очакову. Через обстріл сталося займання складського приміщення, але вогонь оперативно загасили працівники ДСНС. На щастя, ніхто не постраждав.
"Також вдень, 11 серпня, о 16:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - повідомив голова ОВА.
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