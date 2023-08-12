ЗСУ знищили ще 510 окупантів: Генштаб оновив втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Минулої доби українські військові знищили ще 510 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 253 290 одиниць живої сили.
Про це пише в Facebook-сторінку Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 253 290 (+510) осіб ліквідовано;
- танків - 4295 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 8324 (+6) од.;
- артилерійських систем - 5053 (+10) од.;
- РСЗВ - 713 (+0) од.;
- засоби ППО - 472 (+1) од.;
- літаків - 315 (+0) од.;
- гелікоптерів - 313 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4201 (+4) од.;
- крилаті ракети - 1378 (+1) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7523 (+12) од.;
- спеціальна техніка - 759 (+3) од.
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