В Кривому Розі лунають вибухи: в низці областей повітряна тривога [ Редагувати ]
В Кривому Розі лунають вибухи. Тим часом в низці областей на сході, півдні й півночі України оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - пише Вілкул.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога Усі в укриття", - пишуть Повітряні сили України.
Пізніше Олександор Вілкул повідомив, що втрат немає.
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