В Кривому Розі лунають вибухи. Тим часом в низці областей на сході, півдні й півночі України оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - пише Вілкул.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога Усі в укриття", - пишуть Повітряні сили України.

Пізніше Олександор Вілкул повідомив, що втрат немає.