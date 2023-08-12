Вранці ворог вдарив авіабомбою по Оріхову: подробиці [ Редагувати ]
Вранці, 12 серпня, ворог вдарив авіабомбою по Оріхову на Запоріжжі.
За словами глави МВС Ігоря Клименка, внаслідок удару загинув поліцейський.
"12 осіб поранено, серед яких 4 працівників поліції. Загиблий - 31-річний капітан поліції. Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей в тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.
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