П'ять напрямків на фронті, де не припиняються ані на годину бої та обстріли. Збройні сили України стримують наступ ворога під Авдіївкою, Бахмутом, Куп'янськом, Мар'їнкою та Шахтарськом. За останню добу там сталося понад три десятки бойових зіткнень. Усі атаки ворога - були безуспішними, звітують в Генштабі.

А от якою ціною вдається стримувати агресора нашим військовим? Бачили мої колеги, воєнкори - Руслан Смещук та Вадим Ревун.

Позивний "Дністер", військовослужбовець Збройних сил України:

Вони пару днів шось активізувалися, з самого ранку шось стріляють, мабуть, теж завдання виконують.

Це - Донецький напрямок. Горизонт гримить розривами. На одній із польових позицій чекають реактивники.

Позивний "Барбер", військовослужбовець Збройних сил України:

Тяжко ждати, але коли надходить робота, це завжди прискорює час.

Розрахунок "Граду" чекає, коли розвідка та управління визначать, куди треба вдарити. Доки чекаємо - бійці трохи розповідають про себе. Про те, якими різними бувають виїзди на вогневу.

Позивний "Буш", військовослужбовець:

Нам дали далеку ціль, прийшлось поближче під'їхати. І там танкісти стояли, і вони нам показують: "Ви, що куку?". Але прийшлось, відпрацювали, почали по нас приходи мін, а міни й "Гради" - то не дуже сумісні речі. Але все добре, всі цілі були знищені, була лише пробоїна в баку.

Але невдовзі розрахунок отримує завдання.

Треба вдарити по піхоті.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Те що допомагає - це те, що небо затягнуте хмарами й деякі висотні російські безпілотники не побачать стріляючу установку. Але хлопці зараз випустили ракети, і дуже швидко забираються звідси.

Машина повертається, хлопці розповідають, що навчилися прицільно бити навіть одиночними ракетами. Зараз працюють саме так - це дозволяє суттєво економити ракети. Машину маскують.

Сама установка теж із власною історією.

Позивний "Барбер", військовослужбовець Збройних сил України:

Це віджата машина "Град". І вона вже пережила один удар С-300. Досить близько, десь за 10 метрів. Там рельєф був такий, що вона зверху машини пройшла, і трохи покошмарило.

Хлопці захопили її на півдні ще минулого року.

У Херсоні. Вони тікали й перевернулися. А ми її підшаманили, і вона працює.

Руслан Смєщук, кореспондент:

А це вже інша позиція. От там замаскована самохідна установка. І навіть знаходячись за декілька метрів, ти не розумієш, що це зброя, бо так гарно вона замаскована.

Маскування і захист протидроновими сітками - це запорука виживання. Найбільш помітна саме стріляюча самохідка. Тому стріляють артилеристи короткими серіями. І швидко.

Попри те, що машина важить десятки тон - її під час пострілу нормально так гойдає.

Розрахунок гармати зараз працює у взаємодії із безпілотником, який прямо зараз літає біля ворожих позицій.

Позивний "Сітя", військовослужбовець Збройних сил України:

Зараз б'ємо по противнику у посадці. Там або жива сила, або техніка. - А які снаряди? Це були осколкові, значить противник, жива сила, люди. А коли по техніці, то більше фугасами.

Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:

Стріляємо по "пташці", без "пташки" - то не робота. Щоб більше точно було, більш зручно. Бо корегувальник "пташки" каже ближче, далі, корегує.

Відправив центнер металу та вибухівки по позиціях ворога - і вразивши його, вояки маскують гарматний ствол, і готують САУ для наступного удару.

Позивний "Француз", військовослужбовець Збройних сил України:

Буває і до 80 пострілів за сутки, це ми робили. І так, вісімдесят - то трохи важкувато. Але нічого справляємося. - А це готуєте так, щоб машина була готова? Так, щоб все було під рукою.

Вже в одному із польових розташувань бригади начальник артилерії розповідає, що росіяни значно наростили кількість обстрілів. Тож наша арта працює цілодобово. Ось так короткими, але потужними й головне влучними ударами, економлячи снаряди та ракети - стримують, витягують значну частину оборони.

Віталій Підвисоцький, начальник артилерії 59 бригади:

Підрозділи противника посилили свою діяльність. Почали більш активно застосовувати артилерійські свої системи та засоби. Ми стикнулися з тим, що нам треба більш активно застосовувати контрбатарейну боротьбу. Але для цього ми завжди находимо взаємодію з сусідніми підрозділами. Своїми засобами та засобами тих небайдужих людей, які допомагають нам застосовувати якісь нові засоби.

Ця частина фронту від Авдіївки до Красногорівки майже не зникає зі зведень Генштабу. Йдуть запеклі бої, росіяни періодично намагаються прорвати оборону на різних напрямках. І часто саме артилерія - її влучність та майстерність витягує оборону.