У Ногайському районі Дагестану сталася масова бійка між мешканцями двох сіл. За підрахунками МВС, ввечері 11 серпня на пустирі зібралося майже 100 людей.

Регіональне управління МВС повідомило, що причиною конфлікту стали "взаємні претензії між мешканцями сіл Шумелік та Батир-Мурза".

На місце для припинення масової бійки виїжджала поліція та представники районної адміністрації.

МВС не уточнює, через що стався конфлікт, водночас місцеві ЗМІ стверджують, що причиною конфлікту став вибір музики для весілля. Представники двох сіл приїхали кожен зі своєю фонотекою та не змогли домовитись, яку музику включати під час гулянь.

Telegram-канали опублікували відео людей з палицями, які закидають один одного камінням.