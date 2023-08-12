Українські дрони влаштували "судний день" російському БМПТ "Термінатор-2" (відео) [ Редагувати ]
Військові контррозвідники СБУ влаштували "судний день" російському БМПТ "Термінатор-2". Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань FPV-дронів-камікадзе.
Підбитого "Термінатора" намагалися витягти за допомогою танка Т-80, але його також вразили специ СБУ.
БМПТ "Термінатор-2" - машина вкрай спірної концепції, і при цьому досить рідкісна - їх випустили кілька десятків.
Бойова машина підтримки танків (БМПТ) "Термінатор-2" розроблена концерном "Уралвагонзавод" і надійшла на озброєння росії у 2018 році.
В основі БМПП "Термінатор" - ходова частина танка, на яку встановлено бойовий модуль.
Кожна машина оснащена двома 30-міліметровими гарматами 2А42, чотирма пусковими установками керованих ракет 9М120-1 типу "Атака" з лазерною системою наведення, двома гранатометами АГС-17 та 7,62-міліметровим модернізованим танковим кулеметом Калашнікова.
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