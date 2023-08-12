Військові контррозвідники СБУ влаштували "судний день" російському БМПТ "Термінатор-2". Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань FPV-дронів-камікадзе.

Підбитого "Термінатора" намагалися витягти за допомогою танка Т-80, але його також вразили специ СБУ.

БМПТ "Термінатор-2" - машина вкрай спірної концепції, і при цьому досить рідкісна - їх випустили кілька десятків.

Бойова машина підтримки танків (БМПТ) "Термінатор-2" розроблена концерном "Уралвагонзавод" і надійшла на озброєння росії у 2018 році.

В основі БМПП "Термінатор" - ходова частина танка, на яку встановлено бойовий модуль.

Кожна машина оснащена двома 30-міліметровими гарматами 2А42, чотирма пусковими установками керованих ракет 9М120-1 типу "Атака" з лазерною системою наведення, двома гранатометами АГС-17 та 7,62-міліметровим модернізованим танковим кулеметом Калашнікова.