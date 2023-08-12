"Ми не будемо вітати наших ворогів": міністр Гутцайт розповів про участь українських атлетів у міжнародних змаганнях (відео) [ Редагувати ]
Міжнародна федерація фехтування досі не скасувала дискваліфікацію української шаблістки Ольги Харлан, яка на чемпіонаті світу в Мілані відмовилась потиснути руку переможеній росіянці. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
Стосовно дискваліфікації. Ольгу після перемоги, після того що зробила Міжнародна федерація - відсторонила її, надала чорну картку і дискваліфікувала - ми Ольгу повернули на доріжку. На наступний день Ольга брала участь у змаганнях і команда була четвертою на чемпіонаті світу. Команда на початку року розпочала під рейтингом 19, а зараз вони закінчили шостими і з'явилися шанси боротися за ліцензію на Олімпійські ігри у Парижі.
Щодо дискваліфікації ми звернулися до Міжнародної федерації фехтування, щоб її було знято. Зараз вона ще триває, і в ці 60 днів, що вона дискваліфікована, не буде жодних змагань. Тому якщо вони не знімуть цю дискваліфікацію, то Ольга через 60 днів розпочне свій спортивний рік і прийматиме участь у всіх змаганнях.
За словами міністра спорту, Україна офіційно звернулася до всіх федерацій спорту, де правилами передбачено рукостискання атлетів: українці не будуть тиснути руку своїм ворогам.
На прикладі фехтування ми показали всьому світу, як можна змінювати правила. Ольга не потиснула руку і про це ми домовлялися зі всіма федераціями, зі всіма спортсменами, що ми не будемо вітати наших ворогів. Або тих, хто приймає участь під нейтральним прапором. І після цього випадку Міжнародна федерація фехтування змінила ці правила, і зараз не потрібно робити рукостискань на міжнародних змаганнях з фехтування.
Я, як президент Національного олімпійського комітету звернувся до тих спортивних федерацій, до тих видів спорту, де є в правилах змагань є умова рукостискань. Наприклад, у боротьбі.
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