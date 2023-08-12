Міжнародна федерація фехтування досі не скасувала дискваліфікацію української шаблістки Ольги Харлан, яка на чемпіонаті світу в Мілані відмовилась потиснути руку переможеній росіянці. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Стосовно дискваліфікації. Ольгу після перемоги, після того що зробила Міжнародна федерація - відсторонила її, надала чорну картку і дискваліфікувала - ми Ольгу повернули на доріжку. На наступний день Ольга брала участь у змаганнях і команда була четвертою на чемпіонаті світу. Команда на початку року розпочала під рейтингом 19, а зараз вони закінчили шостими і з'явилися шанси боротися за ліцензію на Олімпійські ігри у Парижі. Щодо дискваліфікації ми звернулися до Міжнародної федерації фехтування, щоб її було знято. Зараз вона ще триває, і в ці 60 днів, що вона дискваліфікована, не буде жодних змагань. Тому якщо вони не знімуть цю дискваліфікацію, то Ольга через 60 днів розпочне свій спортивний рік і прийматиме участь у всіх змаганнях.

За словами міністра спорту, Україна офіційно звернулася до всіх федерацій спорту, де правилами передбачено рукостискання атлетів: українці не будуть тиснути руку своїм ворогам.