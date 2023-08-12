У Черкасах студенти та викладачі готують автівки для фронту [ Редагувати ]
У Черкасах студенти одного з навчальних закладів, які вивчають автомобільну справу та ремонт автівок, допомагають фронту. Разом із викладачами підготували до відправки захисникам зо три десятки машин. І роботу не припиняють, попри канікули. Як усе відбувається та що мотивує молодь - подивіться.
Зосереджено і ретельно другокурсниця Альона починає фарбувати автівку. Любов до машин вона перейняла від батька.
Альона Косик, студентка другого курсу:
Тато просто займався цією справою, було дистанційне навчання, мені не було, що робити. "Тату, дай якусь роботу". "Переодягайся, пішли". Дає мені інструменти. "Починай". А я не знаю, що і як правильно робити, він починає мене вчити, і мені починає подобатися.
Альона разом зі своїми однокурсниками вивчають ремонт автомобілів та двигунів в одному з черкаських коледжів. Сьогодні підлітки працюють біля особливої автівки - її після фарбування відправлять нашим захисникам на східний напрямок.
Перевірили рівень мастила і рівень рідини.
Ігор розповідає: щойно почув пропозицію викладачів допомогти із підготовкою транспорту до поїздки на фронт - одразу зголосився.
Ігор Кощавка, студент:
У мене з родини багато хто знаходиться у зоні бойових дій, хочеться якось допомогти. Це пригодиться в першу чергу так само і мені, коли матиму свій автомобіль і зможу його ремонтувати власноруч.
Поряд зі студентами працює і викладач.
На зелену базу накладаємо чорний піксель.
Ігор від початку повномасштабної війни відігнав на фронт понад сотню автівок, і третину з них до поїздок готував разом зі студентами. Техніку волонтери купують за гроші небайдужих і відправляють нашим бійцям адресно у конкретні бригади.
Ігор Реп'яшенко, викладач:
Війна зачепила майже всі сім'ї, у студентів є або близькі, або двоюрідні, дяді, тьоті, які воюють з автоматом в руках або аптечкою, вони розуміють що це потрібно, потрібна допомога, бо без тилу не буде перемоги.
До того ж така волонтерська допомога - це не лише робота на користь фронту, але й можливість здобути цінні практичні навички.
Андрій Яроменко, викладач:
Кожна робота, кожна нова автівка - це новий досвід. Старі машини, нові машини, спортивні, цивільні, військові - це все новий досвід, і чим більше людина працює з різною технікою, тим кращим спеціалістом вона буде згодом.
Тож студенти й далі перебирають, лагодять та фарбують. Кажуть: головне, щоб машини й далі купували, бо автівки рятують життя бійців.
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