Сьогодні підлітки працюють біля особливої автівки - її після фарбування відправлять нашим захисникам на східний напрямок.

У Черкасах студенти одного з навчальних закладів, які вивчають автомобільну справу та ремонт автівок, допомагають фронту. Разом із викладачами підготували до відправки захисникам зо три десятки машин. І роботу не припиняють, попри канікули. Як усе відбувається та що мотивує молодь - подивіться.

Зосереджено і ретельно другокурсниця Альона починає фарбувати автівку. Любов до машин вона перейняла від батька.

Альона Косик, студентка другого курсу:

Тато просто займався цією справою, було дистанційне навчання, мені не було, що робити. "Тату, дай якусь роботу". "Переодягайся, пішли". Дає мені інструменти. "Починай". А я не знаю, що і як правильно робити, він починає мене вчити, і мені починає подобатися.

Альона разом зі своїми однокурсниками вивчають ремонт автомобілів та двигунів в одному з черкаських коледжів. Сьогодні підлітки працюють біля особливої автівки - її після фарбування відправлять нашим захисникам на східний напрямок.

Перевірили рівень мастила і рівень рідини.

Ігор розповідає: щойно почув пропозицію викладачів допомогти із підготовкою транспорту до поїздки на фронт - одразу зголосився.

Ігор Кощавка, студент:

У мене з родини багато хто знаходиться у зоні бойових дій, хочеться якось допомогти. Це пригодиться в першу чергу так само і мені, коли матиму свій автомобіль і зможу його ремонтувати власноруч.

Поряд зі студентами працює і викладач.

На зелену базу накладаємо чорний піксель.

Ігор від початку повномасштабної війни відігнав на фронт понад сотню автівок, і третину з них до поїздок готував разом зі студентами. Техніку волонтери купують за гроші небайдужих і відправляють нашим бійцям адресно у конкретні бригади.

Ігор Реп'яшенко, викладач:

Війна зачепила майже всі сім'ї, у студентів є або близькі, або двоюрідні, дяді, тьоті, які воюють з автоматом в руках або аптечкою, вони розуміють що це потрібно, потрібна допомога, бо без тилу не буде перемоги.

До того ж така волонтерська допомога - це не лише робота на користь фронту, але й можливість здобути цінні практичні навички.

Андрій Яроменко, викладач:

Кожна робота, кожна нова автівка - це новий досвід. Старі машини, нові машини, спортивні, цивільні, військові - це все новий досвід, і чим більше людина працює з різною технікою, тим кращим спеціалістом вона буде згодом.

Тож студенти й далі перебирають, лагодять та фарбують. Кажуть: головне, щоб машини й далі купували, бо автівки рятують життя бійців.