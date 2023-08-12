"Вони вперлися в наші лінії оборони": військовий експерт прокоментував наступ росіян на Харківщині (відео) [ Редагувати ]
Сили, які нагромадили окупанти під Куп'янськом Харківської області дозволяють проводити наступальні дії, але не суттєві прориви.
Наступ Сил оборони у Запорізькій області змушує російське командування провести передислокацію своїх сил, що веде до обмеження можливостей наступальних дій російської армії на інших ділянках фронту - зокрема, біля Бахмута та Куп'янська.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив військовий експерт Олександр Коваленко.
Наприкінці червня цього року вони активізували свої основні ударні групи, і в липні ми вже спостерігали, за словами російської пропаганди, "великий наступ". У Луганській області у росіян розташована група військ "Захід" і "Центр", які мають достатньо серйозний потенціал для оборонних дій. Якщо ми кажемо про наступальні дії, він (потенціал - ред.) не зовсім повноцінний. Це не повноцінне розподілення ресурсу, не повноцінна штатна комплектація для наступу. Вузький напрямок чи локація - так, але якщо вони розпочали свої наступальні дії наприкінці червня, то який у них результат станом на сьогодні? За півтора місяця вони вперлися в наші лінії оборони.
Але коли влада оголошує евакуацію населення Куп'янського району, це не зчинить, що його будуть залишати Сили оборони України... Для зменшення жертв серед цивільного населення проводиться евакуація.
Для наступу у них потенціалу повноцінного для захоплення великої території - не спостерігаємо... У напрямку Борова вони використовують два танкові полки, а також підрозділи мотострілецького типу. Результат - захоплення села Надія на 20 будинків. І через тиждень за результатами наших контратак вони втекли з цього села.
Ми зараз говоримо про те, що у росіян так сконцентровано серйозний потенціал сил і засобів. Це правда, це один з найбільших потенціалів по зоні бойових дій за якістю.
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