Раніше ділили окоп, а тепер - лікарняну палату: історія дружби бійців [ Редагувати ]
Перемога неможлива на фронті без дружби. І це доводить наша наступна історія - про двох бійців-побратимів. Сергій Тхоренко та Олександр Родак ділили раніше один окоп, а нині - лікарняну палату.
Обидва отримали важкі поранення, рятуючи один одного. Ольга Лучек розкаже докладніше.
Сергій - водій, Олександр - топогеодезист. Один - із Чернігівщини, другий - з Полтавщини. Служили у 95 десантно-штурмовій бригаді. На початку великої війни визволяли Харківщину, потім воювали під Кремінною. Обох об'єднало бажання захистити рідну землю, а ще ранок, котрий назавжди змінив їхнє життя.
Сергій та Олександр, військовослужбовці Збройних сил України:
Звичайний ранок був, бойовий виїзд по стандарту, поставили гаубиці, навелися, о 7 ранку. Треба ж поснідати, відійшов до машини, взяв ящика, розвернувся і наступив біля машини.
То була ворожа протипіхотна міна. Побачивши, що Сергій в біді, Олександр кинувся рятувати побратима.
Біг надати допомогу, і так вийшло, шо біля нього теж підірвався. - Погрузились в машину, і поїхали шукати медиків, наче доля звела, вони були поруч.
Того ранку хлопці боролися за життя, обидва втратили ліву ногу, але вижили. А далі на них чекала довга і виснажлива реабілітація. Та воїни не впали у відчай...
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Разом все проходили, здружилися, підтримували одне одного: давай ти зможеш, ти підеш. Один одного підбадьорювали, в одного краще виходить, другий хоче за ним, і вдвох легше набагато все проходити, ніж самому.
Зараз бійці вже на протезах, до яких, кажуть, звикли й незручностей чи перешкод перед собою майже не бачать.
Сергій та Олександр, військовослужбовці ЗСУ:
Успіхи - дуже чудові, я результатом своїм цілком задоволений, я себе не обмежую ні в чому, те, що я міг робити раніше, зараз я роблю з протезом.
І навіть втілюють свої мрії. Сергій склав успішно іспит на права і почав водити машину. Пропонує показати нам свої навички.
Дорогою Сергій розповідає про іншу здійснену мрію.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Після агротехнічного коледжу я пішов служити за контрактом, це була моя мрія, я хотів бути військовим. З самого початку з повномасштабної я побував кругом, де тільки можна було. Починали з Пантелеймонівки, це Донецька область, неподалік від Горлівки, тримали оборону, вийшло так, шо нас направили на Харківський напрямок, це Ізюм, і там були, як для мене, найважчі бої, нас давили дуже сильно, було дуже багато втрат, дуже було тяжко. Ми відчули на собі відповідь артилерії - це дуже тяжко вижити, це має бути просто фарт, фортуна завжди була з нами.
Важкі бої вже позаду. Перед Сергієм тепер нові завдання.
Сергій, військовослужбовець ЗСУ:
Протез у мене - збірний вінегрет. Я так називаю. Стопу поставили чудову, це вже як похідна, але мультиприймач у мене навчальний, у мене нога дуже сильно зсохлася, чекаю протезистів, поки вони мені привезуть лайнер і зроблять новий мультиприймач.
А ще боєць кожен важливий період у житті викарбовує на згадку татуюваннями. Останнє зробив після того, як втратив ногу.
Сергій, військовослужбовець ЗСУ:
Це був мій найбільший страх - лишитись кінцівки, я дуже боявся цього, оскільки я його пережив, я набив собі: страху нема. Я більше не знаю, що мене може так сильно налякати, щоб я забоявся.
Та все ж над головними мріями ще треба попрацювати.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Дуже хочу завести сім'ю, гуляти якось не хочеться, хочеться просто сім'ю і жити собі спокійно. Але з таким часом як зараз спокійно не поживеш, тому треба давати свій досвід людям, щоб вони могли швидше завершити цю війну.
Сергій та Олександр вже невдовзі планують повернутися до Збройних сил.
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