В Україні працюють два гуманітарні коридори, через які українці, яких вивезли до росії, можуть повернутися на Батьківщину. Один з них на Сумщині (Колотилівка - Покровка), інший на Волині на кордоні з Білорусією (Доманове-Мокрани).

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України всі пункти пропуску і з росією, і з Білорусією рішенням уряду України зачинені. Тобто там не здійснюються пропускні операції. Водночас Україна робить усе можливе, аби громадяни України повернулися додому, особливо ті, які перебувають на окупованій території...

Тому прикордонники забезпечують доступ на територію України всіх громадян України. де б вони не намагалися перетнути кордон - чи то в Сумській області, чи то на інших напрямках, у тому числі на кордоні з Білорусією.

Щодо напрямку пункту пропуску в Сумській області наприкінці липня ми зафіксували припинення російською стороною пропуску громадян України. До цього українці прибували на цьому напрямку з території росі. Але на минулих вихідних наші прикордонні наряди зафіксували , що російська сторона поновила можливість громадянам України перетнути кордон в напрямку України на цьому напрямку виключно в пішому порядку.

За весь цей час повномасштабної війни у ті моменти, коли громадяни України поверталися через територію росії або через територію Білорусі загалом через ці напрямки повернулися більше 19 тисяч громадян України.

Щодо документів. Не всі громадяни України мають необхідні документи , які дають підстави для перетину кордону, але прикордонники також пропустять таких громадян України, єдине. треба будь-який документ, який ідентифікує особу . Якщо немає жодних документів, на це піде довше часу, щоб встановити особу.

Нормативно пункти пропуску зачинені, але на будь-якому напрямку, де прибули наші громадяни, вони будуть пропущені вглиб території нашої країни.