Дорогий та складний метод остеоінтеграції не доцільно застосувати до кожного пацієнта, що втратив кінцівку, наголошують лікарі.

Остеоінтеграція. Сучасний метод протезування, який допомагає рятувати військових зі складними пораненнями кісток і суглобів. Медики вживлюють імплант, до якого згодом кріплять штучну кінцівку. Прооперовані пацієнти одужують швидко. А от як почуваються - розказали нашим кореспондентам.

Просто зараз на наших очах триває операція - на столі Сергій. 2015 року військовослужбовець служив у розвідці й був важко поранений, втратив ногу.

Андрію операцію зробили тиждень тому. Внаслідок ворожого авіаудару він втратив ногу.

Андрій Семеліт - військовослужбовець Національної гвардії України:

Авіаудар, ураження стегнової кістки. Поранення було ще 7 вересня. Зараз почуваюся недороблено. Ще два етапи.

До обох бійців хірурги застосували метод остеоінтеграції - це сучасний різновид протезування, коли жива кістка по суті з'єднується з титановим імплантом.

Олександр Галузинський - медичний директор Центру складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки:

Ми хочемо виконувати оперативне втручання найвищої складності. Із застосуванням тих технологій, які активно розвиваються в усьому світі й, на жаль, трошки із запізненням приходять до нас в Україну.

Метод остеоінтеграції - надзвичайно дорогий. Втім медики знаходять шляхи, щоб наші захисники отримували сучасні протези безкоштовно.

В'ячеслав Запорожець - генеральний директор Центру складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки:

Остеоінтеграція плеча коштує десь близько 40 000 євро, плюс комплектуюче близько 80 000 євро. Тобто така рука коштує від 120 000 євро. Ми зараз замовили 1 комплект такої руки, і залучаємо інвесторів закривати збори.

Дорогий та складний метод остеоінтеграції не доцільно застосувати до кожного пацієнта, що втратив кінцівку, наголошують лікарі. Поєднувати кістку з протезом хірурги беруться лише тоді, коли частина кінцівки, що залишається після ампутації - надзвичайно коротка. Та інші методи протезування - не підходять.

Олександр Зозуляк - працівник Національної поліції:

Єдиний метод - це остеоінтеграція, аби сам протез був прикріплений до кістки, в нього є стабільність. Це можна сказати - моя мрія, і сподіваюсь, що вийду на ще кращий результат.

Олександр втратив руку під час оборони опорного пункту. Спортсмен, лучник. Нині він готує свою команду до участі в Іграх Нескорених. Каже: для стрільби з лука потрібна стабільність, а звичайні протези її не забезпечують.

Олександр Зозуляк - працівник Національної поліції України:

У мене зараз є протез, проблема в ньому в тому, що в мене висока ампутація, і він постійно зісковзує з плеча, не тримається на плечі. Сильно натирає цю ділянку руки з усіх сторін, в мене навіть утворилися такі язви по всій стороні руки.

Олександр уже відчув переваги методу остеоінтеграції. Він втратив ногу через вибух ворожої розтяжки.

Олександр Давидов - військовослужбовець:

Ногу вже набагато краще відчуваю, але треба ще 6 неділь, ногу не можна згинати, тобто поки по функціоналу не дуже. Також мені планують зробити протез, як розказували, який засовується в кістку, тобто там чутливість на 70 відсотків краща, ніж у звичайного.

Тим часом іще одна операція з ендопротезування коліна завершилася. Лікарі зазначають: уже за тиждень Сергій зможе вільно ходити.