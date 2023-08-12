Українські військові закликають людей не вірити фейкам росіян, один із яких - про взяття Авдіївки.

На тимчасово окупованій частині Луганщини росіяни запустили нову хвилю примусової мобілізації. На фронт забирають місцевих жителів. А також в'язнів з виправних установ. Воювати відправляють майже усіх, крім важкохворих - повідомляють в Луганській військовій адміністрації.

Важкі бої тривають зараз на п'яти напрямках фронту. Бойовий кулак ворог сформував на Куп'янському напрямку - про це повідомляє командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Ведуть росіяни наступальні дії також під Авдіївкою, Бахмутом, Мар'їнкою та Шахтарськом. Ольга Куріленко - зібрала останні новини зі східного фронту.

На Луганщині важкі бої тривають в районі Серебрянського лісництва, Сватового та Кремінної.

Окупанти завдали ударів по мирних населених пунктах, зокрема, і з авіації. Обстріляли Невське, Макіївку та Білогорівку. Загарбники намагаються тиснути з усіх боків.

Артем Лисогор, керівник Луганської обласної військової адміністрації:

Вони мали наміри знайти наші слабкі місця поблизу Надії та південніше Новоселівського. Обидва населені пункти розташовані на Сватівщині. Але Сили оборони зупинили ці спроби ворога.

Не спиняють рашистів навіть значні втрати в особовому складі. Росіяни щосили намагаються поповнити втрачені резерви.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

російські окупанти проводять насильницьку мобілізацію мешканців тимчасово окупованих територій до лав свого окупаційного війська. Так, зокрема, у Міловому на Луганщині російські загарбники проводять військовий облік громадян. Зокрема окупанти змушують керівників різних підприємств до 18 серпня 2023 року надавати їм списки чоловіків з 1996 по 2005 роки народження.

Не менш гаряче на Донеччині. Одна людина загинула в Єлизаветівці Мар'їнської громади. Двічі обстріляна Курахівська громада, тривають обстріли Авдіївки.

Максим Морозов, боєць "Легіону Свободи":

Місто обстрілюється десятки разів на добу. Сотні обстрілів по позиціях навколо міста. На жаль, жодної доби не відбувається без авіаракетних ударів. Гатять по місту, місто руйнується з кожним днем все більше і більше.

За даними правоохоронців, в Авдіївці й досі залишається близько двох тисяч людей.

Поміж зруйнованих рашистами будинків місцеві із жалем згадують, як виглядало рідне місто до приходу "руського миру".

Чистая, красивая была, особенно когда сделали качели, освещение. Все это было прекрасно и хорошо. Школы восстановлили, очень красивие были.

Поліцейський екіпаж "Білий янгол" вкотре евакуює мирне населення з понівеченого міста.

Українські військові закликають людей не вірити фейкам росіян, один із яких - про взяття Авдіївки.

Максим Морозов, боєць "Легіону Свободи":

Фейк, однозначно фейк, і жодних позицій не втрачено. Все контролюється, і жодна тварюка не увійшла в місто. І другий фейк, якій я хотів би розвіяти й багато людей про це питають, що нібито будуть перекривати дорогу на в'їзд у місто. Не будуть нікого не впускати, не випускати - якісь дурні це все розказують.

На Лисичанському напрямку у Званівці зруйновано 4 будинки, пошкоджено ще 17. По Торецьку окупанти вдарили авіабомбами - поранили шістьох людей. Також напередодні під прицільним ворожим вогнем опинився один з районів міста, поранень зазнали ще троє людей.

На Бахмутському напрямку на південному фланзі наші війська продовжують наступальні дії. Українські оборонці за одну добу знищили чотири ворожих танки.

Також у населеному пункті Урожайне українська авіація вдало відпрацювала авіабомбами, знищивши командні пункти армії рф.