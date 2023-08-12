В обласній адміністрації наголошують: наказ про відкриття пляжів підписали тільки після узгодження з військовими.

В Одесі стартував оксамитовий сезон. Відсьогодні офіційно відкриті для відвідування шість пляжів. Влада та військові підписали наказ про доступ людей до моря. Чи багато на узбережжі відпочивальників? І чи є, де їм сховатися під час повітряних тривог? Розкаже Марія Тарасова.

Супер, це бомба. Прозора, хороша, гарна.

Олександр не може встояти перед морською водою. Чоловік приїхав з Краматорська. Тож про небезпеку і думати не хоче.

Марія Тарасова, кореспондентка:

Офіційно відкрите чи закрите море - здається, людей на пляжі "Ланжерон" це не дуже і цікавить. Багато хто відпочиває тут протягом тижня. Попри мінну небезпеку та загрозу захворювань, загалом люди морем задоволені.

Галина, туристка з Харкова:

Я повинна відмітиться, оскому збити. Той рік не поїхала, і вже я ніяка була взагалі. До сліз доходило.

Відкриття частини пляжів Одещини для оздоровлення українців активно обговорювали весь тиждень. Очільник регіону видав наказ про підготовку до оксамитового сезону. Передумовою до цього стало поліпшення стану морської води. Біля траверсів почала з'являтися все ще заборонена для вживання риба.

Туристи вірять: небезпечних збудників у воді вже немає.

Валерій, турист із Дніпра:

Була б якість води погана, повірте, тут би вже охорона стояла і не пускала нікого.

Це підтверджують і фахівці. Якість морської води перевіряють кілька разів на тиждень.

Олександр Проскурнін, фахівець Одеського центру контролю та профілактики хвороб:

Вода чиста. В перші дні, після прориву дамби - тут метрів на 10 сміття було: і масляні плями такі, і дерева, і дошки... Чого тільки не було.

Лабораторні дослідження доводять: морська вода придатна до купання. Проте, все може змінитися за першого ж шторму.

Олександр Волков, завідувач відділу Одеського центру контролю та профілактики хвороб:

Зараз за останню неділю всі показники відповідають нормам. Але якість морської води буде залежати від течії й від штормів. Коли біологічний осад буде підійматись вверх.

Друга реальна небезпека: міни та повітряні обстріли. Проте відпочивальники здебільшого не поспішають складати речі, навіть якщо отримують повідомлення про повітряну тривогу,

Галина, туристка з Харкова:

Вчора у нас тут трошки в небі був простріл. Все одно всі люди були на місці. Ми теж лежали собі тихенько.

Попри ініціативи місцевої влади відкрити пляжі, представники об'єднаного командування "Південь" наголошують: відпочинок на морі не є безпечним!

Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України:

Мінна небезпека - це один аспект. Другий - це загальна небезпека, оскільки ворог тяжіє до рекреаційної інфраструктури. Якщо проаналізувати атаки, які він здійснював по південних регіонах, вони досить суттєво були сконцентровані навколо узбережжя.

В обласній адміністрації наголошують: наказ про відкриття пляжів підписали тільки після узгодження з військовими. Коли були виконані умови щодо заходів безпеки. І це не тільки наявність спостережної станції та рятувального катера.

Дмитро Радулов, заступник керівника Одеської обласної військової адміністрації:

Це - загороджувальна сітка, це - буферна зона і далі - лінія з буйків. Не можна купатися, якщо шторм 2 і більше балів. Після кожного шторму обов'язкове вивчення дна. Звичайно, повинні бути укриття в доступності. Саме укриття повинне відповідати чинним вимогам.

Загороджувальні сітки орендарі багатьох пляжів встигли встановити ще на початку сезону, перед підривом росіянами Каховської ГЕС. Проте конструкції після численних штормів потрібно було перевірити. Так само час від часу доведеться перевіряти дно. Але найбільша проблема - це укриття.

- Таблички стоять. - Таблички є зверху. Ми проходили, бачили: якщо піднятись, є укриття.

Цей пляж - один з шістьох офіційно відкритих. Сховище - у найближчому готельному паркінгу. І це - один з найкращих варіантів. Адже відстань від пляжу до найближчого сховища може сягати й кілометра.