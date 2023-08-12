Процес звільнення начальників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відбуватиметься швидко, оскільки бойових офіцерів, які зможуть їх замінити багато, й списки вже складені.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федор Веніславський.

Після вчорашнього засідання РНБО вся країна зрозуміла, що в українських територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки такий рівень корупції, який становить загрозу національній безпеці. Це прямо зазначено в рішенні РНБО.

Оскільки територіальні центри комплектування і соціальної підтримки мають дуже розгалужену систему, структуру, то безперечно варто почати з керівників обласного рівня, оскільки саме на цьому рівні найбільший рівень зловживань. Малоймовірно, що без відома вищого керівництва хтось дозволяв собі якісь масові можливості забезпечити ухилення від призову на військову службу за мобілізацією.

Тому почне ми з обласного рівня, всі керівники обласних територіальних центрів будуть звільнені, і на їх місце прийдуть люди, які пройшли війну, які за станом здоров'я не можуть виконувати свої обов'язки військової служби. А далі, я думаю, це відбудеться на більш низькому рівні - на рівні районних міських територіальних центрів. Тому що треба розуміти, що це головний механізм поповнення тих неминучих втрат, які несе війна, і ті мобілізаційні заходи потребують дуже чіткого функціонування.

Нові очільники потребують двох дві ключових риси - наявність бойового досвіду (і неможливість продовжити військову службу за станом здоровя) та високий рівень доброчесності - бездоганна репутація бойова. Але безперечно для того, що територіальні центри функціонували та виконувались мобілізаційні заходи, мають бути люди, які мають досвід управлінської діяльності. Це мають бойові офіцери, які мають досвід управління достатньо складними колективами. Це рівень щонайменше батальйону, рівень бригади...

Я думаю, що критерії відбору, і шорт-лист кандидатів буде ретельно проходити опрацювання, і думаю найближчим часом ми зможемо представити широкому загалу, які саме критерії доброчесності, професійної компетентності , наявності досвіду управлінського будуть визначальними при прийнятті на службі не ці посади.