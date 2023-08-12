Електроенергія - це те, чого найперше потребують мешканці зруйнованих сіл, адже без неї неможливо ні розпочати ремонти, ні повернутися до цивілізованого життя.

На Харківщині досі без світла залишаються вісімдесят сіл. Причина - масштабні руйнування електромереж. Відновлення займає час, а працювати енергетикам доводиться буквально під обстрілами. І результат цього тижня - електрика з'явилася у невеличкому селі Замулівка, що неподалік Вовчанська. Мої колеги розкажуть докладніше.

У мене була шовковиця, її викинуло. А оце все уламки. Тут душ був, його туди знесло, ось залізо залишилось, яке на душі було, все поранене.

У дворі пана Віктора сліди від російських снарядів буквально на кожному кроці. Деякі - вже засипані, інші - поросли травою. Вторгнення рашистів застало пенсіонера у Замулівці, невеличкому селі неподалік Вовчанська. Воно й до війни не було велелюдним, постійних мешканців - із 4 десятки. Проте влітку у старенькі будинку приїздило багато народу. Подружжя Малишевих у хаті жило весь рік.

Віктор Малишев, житель села Замулівка:

У мене було господарство тут на дачі, кози, кури були. І ми з цим господарством пережили всі ці страшні події.

Фактично з перших днів війни Замулівку взялися обстрілювати рашисти.

Віктор Малишев, житель села Замулівка:

Кожний день бомбили село. З 2-х напрямків: з Байрака і з-за Дінця. Вертольоти прилітали, бабахали… Життя не було. Сиділи весь час в погребі, вискакували води набрати в колодязі, попити.

Весь цей час до Замулівки не могли дістатися ні волонтери, ні медики. Люди мали виживати у повному сенсі цього слова. Не було ліків, не було харчів - виручала городина та господарство.

Віктор Малишев, мешканець села Замулівка:

Щось залишалось тому шо ми жили, хазяйство було, кури були, яйця були, м'ясо своє було. Ділились між собою, потім, як уже наші зайшли, з солдатами ділились. Потім щось полізло на городі, були огірки, їх нікуди дівати було, так шо ми ото уже всі разом поїдали уже те, що було на городі.

Зараз до Замулівки вже повернулося 16 мешканців, переважно це ті, в кого вціліли, або були не дуже сильно пошкоджені хати. Всі інші приїздять, аби хоч потроху відбудовувати оселі.

Лідія Чатченко, староста Рубіжнянського старостинського округу Вовчанської міської ради:

Люди повертаються, привозять будматеріали, люди свої домівки потихеньку починають ремонтувати.

А от полагодити лінії електромереж, що теж були зруйновані, складніше, адже земля тут буквально засипана смертоносним залізяччям.

Віктор Шестов, старший майстер Вовчанського РЕМ:

Це міни, це якісь снаряди, які не зірвалися. Займаються кожного дня, виїжджають сапери, є 2 бригади, які працюють, але складнощі з тим, що трава зараз, кущі ускладнюють роботу саперів, оскільки дуже складно в таких хащах знайти міни, якісь вибухонебезпечні предмети.

На цьому тижні у Замулівку повернули світло. Втім, воно є ще не в усіх будинках.

Віктор Шестов, старший майстер Вовчанського РЕМ:

Пошкоджені практично 90% ліній 04 кВт, опори, провід, підстанція. Були замінені силові трансформатори, які було пошкоджено. Зараз іде відновлення лінії 04 кВт.

Електроенергія - це те, чого найперше потребують мешканці зруйнованих сіл, адже без неї неможливо ні розпочати ремонти, ні повернутися до цивілізованого життя.

Віктор Шестов, старший майстер Вовчанського РЕМ:

Як тільки ми розпочали роботу, почали повертатися до своїх домівок люди. У когось там дача, у когось будинок, в якому вони постійно мешкають, тому як тільки бачать наших працівників, зразу ж люди бачать, що йде відновлення, бачать, що процес життєзабезпечення в наявності, тому оце і є мотивація для всіх.

Після того, як у Замулівці буде під'єднано усіх споживачів, енергетики у супроводі піротехніків почнуть просуватися у бік наступного села Рубіжного.