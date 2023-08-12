Майже всі ліси навколо Миколаєва - хвойні, вони горять "найкраще".

На Миколаївщині - сезон лісових пожеж. Аби запобігти знищенню лісів, рятувальники та лісівники провели спільні навчання. Кажуть, оперативність і координація - у цій справі головне. Адже лише хвилини достатньо, щоб вигоріла повністю сосна. Марина Михайловська - далі.

Від кинутого недопалку спалахнув хвойний настил. Вогонь швидко шириться по сухій траві та гілках. З такої легенди починаються тренування. Першими на місце за викликом прибуває пожежний модуль лісників.

Заливати краї, щоб пожежа не розповсюджувалася, треба заливати спершу по краях.

Коли займання серйозне, до лісників приєднуються пожежники.

Це урочище розташоване поблизу Миколаєва. Лише в ньому з початку року 6 разів сталися пожежі. Востаннє горіла не лише хвойна підстилка, але і дерева. Вогонь міг перекинутися на житлові будинки.

Олександр Сліченко - рятувальник:

Пожежа розповсюджувалася внаслідок сильного вітру, і площа збільшувалась. Залучалися додаткові сили й засоби. Приїхали на місце, було 1000, потім 3000. Але вчасно задіяно було сили та засоби.

З повітря розповсюдження вогню контролює оператор квадрокоптера, а паралельно територію вивчають рятувальники на квадроциклі.

Анатолій Барчук - рятувальник:

Де тяжко пройти, ми на ньому можемо більше охопити територію, щоб дізнатися повну інформацію про пожежу. Він використовується, якщо треба знайти людей.

Майже всі ліси навколо Миколаєва - хвойні, вони горять "найкраще". Найскладніша ситуація влітку.

Іляна Пацюк - речниця ГУ ДСНС України в Миколаївській області:

Висока температура висушує хвойний настил, сонцем випалюється вологість, він легко спалахує. Через вітер пожежа розповсюджується швидко. Наша головна задача - не допустити верхових пожеж.

Світлана Ткаченко - директор філії "Миколаївське лісове господарство" ДП "Ліси України":

Оце мінералізована смуга, яка служить бар'єром для розповсюдження лісової пожежі.

Такі захисні смуги є в усіх лісах. Їх передисковують щомісяця. Але найкраще захистить насадження від знищення - відповідальність людей.

Світлана Ткаченко - директор філії "Миколаївське лісове господарство" ДП "Ліси України":

В лісах України в пожежонебезпечний період заборонено розводити багаття в лісі, відвідувати ліси на транспортних засобах, кидати недопалки та сірники, а також спалювати суху траву.

Загалом у лісах Миколаївщини у 2023 році зареєстровано 30 пожеж на 40 гектарах. Переважна причина - необережне поводження з вогнем.