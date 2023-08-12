На Бахмутському напрямку на південному фланзі наші війська продовжують наступальні дії. Ворожі війська безуспішні робили спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Навколо міста-фортеці тривають важкі бої.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів керівник відділення аеророзвідки 17-ї окремої танкової бригади Вячеслав Воробйов.

Ворог, дивлячись на погодні умови планує свої операції невеликими групами. Вони розбиваються об наших піхотинців, і відкачуються обратно. Така ситуація триває біля тижня напевно. Маленькими групами щупають оборону і відходять...

Передній край противника - це завжди піхотні підрозділи - і ті які тримають оборону, і ті, які йдуть на штурми, малими групами. А що стосується дальніх рубежів Бахмута, це техніка. Але нам вистачає сил та засобів, щоб її виявляти, а нашій артилерії - по ній працювати.

Бахмут і підвали Бахмута - це дуже добрі місця для накопичення резервів противника. З них підвалів вони і підсилюють свої сили на півночі і півдні, де зараз проходять контрнаступальні дії за нашого боку.