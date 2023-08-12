"Маленькими групами мацають оборону та відходять": військовий розповів про бої у Бахмуті (відео) [ Редагувати ]
На Бахмутському напрямку на південному фланзі наші війська продовжують наступальні дії. Ворожі війська безуспішні робили спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Навколо міста-фортеці тривають важкі бої.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів керівник відділення аеророзвідки 17-ї окремої танкової бригади Вячеслав Воробйов.
Ворог, дивлячись на погодні умови планує свої операції невеликими групами. Вони розбиваються об наших піхотинців, і відкачуються обратно. Така ситуація триває біля тижня напевно. Маленькими групами щупають оборону і відходять...
Передній край противника - це завжди піхотні підрозділи - і ті які тримають оборону, і ті, які йдуть на штурми, малими групами. А що стосується дальніх рубежів Бахмута, це техніка. Але нам вистачає сил та засобів, щоб її виявляти, а нашій артилерії - по ній працювати.
Бахмут і підвали Бахмута - це дуже добрі місця для накопичення резервів противника. З них підвалів вони і підсилюють свої сили на півночі і півдні, де зараз проходять контрнаступальні дії за нашого боку.
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