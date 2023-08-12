Художниця розповідає: усі її роботи так чи інакше пов'язані з війною.

Емоції на полотні. А далі ми хочемо розповісти вам історію про те, як складні обставини часом не стають на заваді, а допомагають втілити мрію. Наш матеріал про українку, що через війну виїхала до Бельгії, і там трансформувала свій розпач у мрії, у творчість.

Як фарби й пензлі допомагають художниці знаходити сили, щоби підтримувати інших - далі у нашому матеріалі.

Світлана Тефледжук зустрічає нашу знімальну групу біля будинку у Бомі. Коли розпочалася велика війна, її родина знайшла прихисток у невеликому селі поблизу Антверпена. Сюди з донькою і сином приїхала з Яремче, адже мала тут друзів.

Світлана Тефледжук художниця:

Було нелегко, тому що приїхали не в простий, легкий час. Для дітей - це великий був стрес. Дуже тепло прийняли. Бельгія насправді дуже багато допомогла українцям, друзів багато у мене тут появилося нових, чудові люди, прекрасні.

Малювати Світлана любила змалечку, віддавала перевагу графіці. Але так склалося, що ця пристрасть в Україні залишалася для неї лише хобі. А опинившись далеко від батьківщини, жінка відчула, що мистецтво - це те, що допоможе їй витримати всі випробування. І спробувала працювати фарбами.

Світлана Тефледжук художниця:

Я навіть не задумуючись малювала, от що у мене було всередині, то я перекладала. Аж потім вже я розглядала, а що я намалювала. Тобто всі емоції виклала. Могла до 4 ночі малювати. Коли займаєшся улюбленою справою, ніколи не помічаєш часу.

Художниця розповідає: усі її роботи так чи інакше пов'язані з війною. Звідси й добір кольорів - часом темні, приглушені. Однак завжди є місце вірі й надії.

Одна сторона сонця - золото. Тобто всесвіт, дуже високо. А друга сторона - наше майбутнє. В кольорі, я бачу це все в кольорі. У прекрасному кольорі - наш світ, наше майбутнє.

За півтора року Світлана вже створила два десятки робіт, регулярно бере участь у виставках українських художників у Бельгії й планує персональну. А ще працює у волонтерських проєктах для України, зокрема передачі бронежилетів та допомоги військовим і медикам. А також допомагає адаптуватися в країні землякам. Каже: це не так і складно, адже наші люди унікальні.

Світлана Тефледжук художниця:

Наші люди з нічого щось зроблять. Тобто якась незрозуміла ситуація, складна для європейця, для бельгійця, то наш українець дуже швидко з неї вийде. Вони адаптуються до будь-якого середовища, до будь-якої ситуації.

Жінка розповідає: від бельгійців бачить величезну підтримку і своєї творчості й волонтерської діяльності. Та попри це понад усе сумує за Україною і, як усі ми, найбільше мріє про перемогу.