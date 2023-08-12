Адаптовані стрічки будуть у вільному доступі для на сайті "Української спілки людей з інвалідністю - УСІ".

У Львові для незрячих адаптують трилогію історичних повнометражних фільмів Олеся Янчука: "Нескорений" про Романа Шухевича, "Атентат" про Степана Бандеру і "Владика Андрей" про митрополита Шептицького. Відео між репліками героїв фільму озвучують так, щоб людина, яка не бачить від народження, могла уявити, що відбувається на екрані. За процесом спостерігала - Вікторія Балицька.

Це кінопоказ для незрячих дітей, які відпочивають у літньому таборі.

Розповідь автора щоденника Матьє оживає на екрані. 15 січня 1949 року Матьє підходить до брами інтернату.

Діти можуть уявити собі те, що відбувається на екрані, завдяки аудіокоментарям. Їх попередньо у студії начитує диктор, як доповнення до оригінальної озвучки фільму.

Вже п'ять років у Львові фільми для незрячих озвучує артист "Піккардійської терції" Ярослав Нудик. Він також готує так звану аудіотранскрипцію - описує те, що відбувається на екрані між діалогами героїв.

Зима. Ліс. Засніжені безлисті дерева, тихо падає сніг. Серед дерев, обернений спиною, стоїть високий чоловік без головного убору. На ньому довга військова шинель, комір шинелі піднятий. Це генерал-хорунжий УПА Роман Шухевич.

Ярослав Нудик, диктор:

Воно має бути коротко. Чим більше слів, тим більше можна загнатися в якісь хащі, і потім з них не вибратись. І це, напевно, чи не найважче. Про очевидні речі сказати людині, котра не бачить.

Процес адаптації фільму для людей, які не бачать - складний. Адже текст коментарів має легко сприйматися.

Оксана Потимко, директорка Львівського обласного осередку Української спілки людей з інвалідністю:

Він має бути обов'язково лаконічний, і водночас дуже змістовний. Він не повинен накладатися на фрази, на звуки, на основні звуки фільму, особливо на текст фільму. Текст аудіодискрипції у дуже короткій репліці повинен сказати незрячій людині все, що відбувається на екрані.

Голос диктора - стає очима незрячих.

Оксана Потимко, директорка Львівського обласного осередку Української спілки людей з інвалідністю:

Далеко не кожен голос незряча людина може сприймати. Наприклад, голос дуже різкий, дуже високий. Голос якогось певного тембру. Особисто я, приміром, читати не можу такі книжки. І не можу слухати такі фільми.

Ярослав Босий, звукорежисер:

У нас Ярослав читає таким чином, що він десь присутній в тих подіях настроєво, в характері.

Запис контролює звукорежисер. Він відповідає за якість звуку та його гармонійне поєднання з діалогами кінострічки.

Ярослав Босий, звукорежисер:

Прибирається гучність музики, шумових ефектів в деяких місцях, щоб не глушився коментар. Це все бажано зробити так максимально нейтрально, щоб людям це не здавалося штучним.

Проєкт передбачає адаптацію трьох історичних фільмів Олеся Янчука. "Нескорений" про Романа Шухевича, "Атентат" про Степана Бандеру і "Владика Андрей" про митрополита Шептицького.

Ярослав Нудик, диктор:

В мене така ідея з'явилася через те, що теперішній діти не дуже орієнтуються в нашій історії, а це зараз надзвичайно потрібно. Надзвичайно корисна інформація - це зрозуміти, в якій країні вони живуть, які герої в цій країні.

Адаптовані стрічки будуть у вільному доступі для на сайті "Української спілки людей з інвалідністю - УСІ".