Поганий зв'язок і повільний інтернет підуть в минуле: у Раді розповіли про переваги постійного національного роумінгу (відео) [ Редагувати ]
У Верховній Раді України зареєстрували новий законопроєкт, який передбачає запровадження національного роумінгу на постійній основі. Йдеться про законопроєкт №9463 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень законодавства у сфері електронних комунікацій".
Один з його авторів, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації Сергій Штепа в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів, як він змінить життя українців і поліпшити роботу інтернету.
Проєкт закону має дати змогу людям користуватися 4G у селах завдяки нацроумінгу, моніторити швидкість інтернету і впливати на поліпшення зв'язку. Фактично він продовжує вже існуючу практику національного роумінгу не лише на період дії воєнного стану, а й після його завершення.
Крім того, що дуже важливо, буде встановлена конкретна вимога щодо швидкості з'єднання у тому числі інтернету, і цю вимогу мають виконувати абсолютно всі оператори телекомунікацій, які діють на сьогодні в Україні.
На сьогоднішній день у нас є три основні оператори, які надають послуги мобільного звязку. І бувають ситуації, коли певне селище чи населений пункт мають зв'язок лише від одного мобільного оператора чи двох. Тож людина, яка користується третім мобільним оператором, не може з'єднатися зі своїми рідними чи дізнатися, що розпочалася повітряна тривога.
Якщо буде діяти і надалі національний роумінг, навіть абонент того оператора, який не має нормального покриття в цьому населеному пункті, він матиме можливість користуватися зв'язком за рахунок іншого провайдера цих послуг.
Якщо буде діяти після завершення воєнного стану національний роумінг, то з будь-якої точки цього населеного пункту всі користувачі зможуть підключитися до мережі саме того мобільного оператора, який має найкращий зв'язок, саме в цій місцевості. І таким чином за рахунок об'єднання потужностей всіх мобільних операторів можна буде набагато якісніший зв'язок отримати для кожного громадянина України.
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