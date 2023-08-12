Український омбудсман Дмитро Лубінець вважає, що дії путіна вказують на те, що він не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої. Про це він написав в своєму Telegram.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що президент рф нещодавно вніс до Держдуми законопроєкт, відповідно до якого скасовується необхідність повідомити міжнародні організації, наприклад ООН чи Раду Європи, про введення або припинення дії військового\надзвичайного стану в росії.