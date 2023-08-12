"Президент рф не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої" - Лубінець [ Редагувати ]
Український омбудсман Дмитро Лубінець вважає, що дії путіна вказують на те, що він не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої. Про це він написав в своєму Telegram.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що президент рф нещодавно вніс до Держдуми законопроєкт, відповідно до якого скасовується необхідність повідомити міжнародні організації, наприклад ООН чи Раду Європи, про введення або припинення дії військового\надзвичайного стану в росії.
Цим країна-агресор у черговий раз порушує вимоги Конвенції про захист прав людини та основних свобод! Окрім того, поправки у законі дозволять керівництву рф репресувати росіян без огляду на міжнародне гуманітарне право. Про що це говорить? Президент рф не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої, - написав Лубінець.
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