У закладі додають: потрібна вся кров, але найбільше дефіцитною є перша група з негативним резус-фактором.

У Харкові відбулася потужна донорська акція. Про неї містяни домовилися заздалегідь в інтернеті. Адже пораненим військовим кров потрібна щодня. Скільки донацій вдалося отримати - в наступному сюжеті.

Кількадесят людей у черзі до Харківського обласного Центру служби крові.

Ельшан, донор крові:

Здам кров, і обов'язково ця кров буде воювати проти окупантів.

Ельшан - азербайджанець, народився і виріс в Грузії, а останні тридцять років живе в Україні.

Ельшан, донор крові:

Я патріот України. У мене батько воював тут, під Харковом, у 43-му, захищав, і ми будемо також захищати. Вони не лише тут були, вони в Грузії таке витворили, вони в Азербайджані таке робили. Потрібно їм жирну крапку поставити, щоб вони нарешті зупинилися.

Майбутній донор дочекався реєстрації, у нього беруть кров для перевірки, а вже після цього - починається забір. Серед присутніх і донори зі стажем, і новачки.

21-річна Наталія, щоб здати кров, взяла вихідний на службі.

Наталія, донор крові:

З початку повномасштабного вторгнення зрозуміла, що потрібно щось робити. З країни їхати не захотіла, родичі просили, але я не захотіла, і вступила до лав Збройних сил.

Наталія усвідомлює: її кров допоможе комусь одужати.

Наталія, донор крові:

Важливо долучатися, бо банки крові дійсно цього потребують, втрати крові - надзвичайно великі, просто надзвичайно великі. Якщо ви здасте кров - це врятує комусь життя, просто пару годин вашого часу врятують комусь життя.

Чиєсь життя врятує і кров Марії, у жінки рідкісна група - четверта негативна.

Марія, донор крові:

Як кажуть, кров теж може воювати. Я не можу піти на фронт, але я можу воювати тут, і я дуже сподіваюся, що моя кров знадобиться якомусь бійцю, у якого теж така ж негативна кров і така рідкісна.

Загалом здати кров прийшло понад дві сотні людей - домовилися зробити це заздалегідь в інтернеті.

Олена Малигон, медичний директор Харківського обласного Центру служби крові:

Один із телеграм-каналів був ініціатором цієї акції, щоб донори долучилися і рятували життя бійцям і всім постраждалим цивільним, які знаходяться в зоні бойових дій.

Донорів приймають у підвальному приміщенні задля безпеки. Перенести під землю весь технологічний процес тут вирішили після одного з ворожих обстрілів. Також для зручності донорів у закладі організовують виїзд операційних бригад.

Олена Малигон, медичний директор Харківського обласного Центру служби крові:

У нас досить розвинута зараз робота виїзними бригадами, ми їздимо майже в усі райони області. З одного боку для того, щоб поповнити дефіцит крові, а з іншого - наблизити людей, дати їм можливість здати кров і врятувати життя.

У закладі додають: потрібна вся кров, але найбільше дефіцитною є перша група з негативним резус-фактором.