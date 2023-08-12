ГУР показало, як воїни знищуюють росіян у Чорному морі [ Редагувати ]
Українська воєнна розвідка оприлюднила кадри у Telegram, де видно, як воїни нищать росіян у Чорному морі.
Продовжуємо нищити московських загарбників на землі, в повітрі й на воді, - написали в ГУР.
Нагадаємо, військові контррозвідники СБУ влаштували "судний день" російському БМПТ "Термінатор-2". Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань FPV-дронів-камікадзе.
по темі
Відсьогодні офіційно відкриті для відвідування шість пляжів. Чи багато на узбережжі відпочивальників? І чи є, де їм сховатися під час повітряних тривог?
У російських експортерів виникли суттєві проблеми з вивозом збіжжя після ударів України по Керченському мосту і кораблям в порту Новороссійська. Про це повідомляє агенство "Блумберг".
Згідно з наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ №6 від 08.08.2023 були оголошені нові тимчасові маршрути руху цивільних суден
Морські дрони все частіше здійснюють атаки на російські кораблі
Два судна рф за два дні було підбито морськими дронами. А кількома годинами раніше окупаційна влада рф повідомила про чергову атаку водними безекіпажними катерами по бухті Севастополя.