Росіяни знову обстріляли Нікополь. Били з важкої артилерії. Поранено літню жінку. Півтора десятка будинків - пошкоджено. Місто, як і весь Нікопольський район, під щоденним вогнем окупантів, та виїжджати звідти жителі не хочуть.

Навіть попри труднощі з водою. Її розвозять або організовують точки роздачі. І люди підлаштовуються під нові реалії. Чи вдається покривати потреби та коли чекати на повернення централізованого водопостачання - дізнавалися наші кореспонденти.

Олександр на родину з 4 людей щодня набирає понад 20 літрів, і це лише питної води.

Олександр - житель Нікополя:

Ось така вода, очищена, хороша. На ній можна їсти варити, пити. Ця вода смачна.

Систему очищення коштом міжнародних партнерів встановили на одній зі свердловин. Її пробурили в густонаселеному районі. Тепер тут люди набирають і питну, і технічну воду.

Сергій - житель Нікополя:

З мисочки в мисочку, з якоїсь злили, з якоїсь попрали. Потім вилили. Вже звикли, у Дніпро їздимо попрати до родичів, бо машинку не хочеться псувати.

Понад два місяці у Марганці крани сухі. Через підрив росіянами Каховської ГЕС у громаді повністю зупинене централізоване водопостачання.

Сергій - житель Нікополя:

Та хай вони пощезнуть пошвидше, одне бажання. Виправдання їм немає. Яка територія залишилася без води. Сільськогосподарські угіддя теж страждають. Це добре дощ пішов, немає черги, а так тут завжди черга.

Аби забезпечити населення - у місті організували понад 70 пунктів видачі води, пробурили свердловини. На це з міського бюджету витратили 3 з половиною мільйони гривень, додатково на 2 мільйони закупили бутильовану. Нагальні потреби у воді закриті, переконують чиновники. Марганчани ж, попри труднощі, рук не опускають. Воду возять і не шкодують ані сил, ані води на консервацію. Віктор жартує, зима спитає, що влітку робили.

Віктор - житель Нікополя:

Ми ж плануємо жити далі. Тому будемо консервувати, маринувати, будемо квасити, все робить. Тільки що на плечі важко тягати все це.

У міськраді Марганцю мають оптимістичні прогнози - вже наприкінці серпня планують запустити централізоване водопостачання. Вже за кілька тижнів завершиться будівництво водогону з Миколаївського водосховища. Щоправда, говорить міський голова Геннадій Боровик, вода там буде лише технічна. Вартість проєкту 90 мільйонів гривень - фінансування з обласного та державного бюджетів.

Геннадій Боровик - міський голова Марганця:

Три насоси входить, які ми на 7,5 кілометрів будемо подавати технічну воду, яка буде очищуватися у нас на водоканалі. Розрахунок розбили повністю на Томаківку, Мирову і на нашу Марганецьку територіальну громаду. Це труба 500, яка буде повністю забезпечувати ці три громади.

Питну воду має забезпечити будівництво масштабного трубопроводу, який тягнуть із Запоріжжя. Поки строки завершення та здачі в експлуатацію не поспішають називати. Нікопольський район щодня під обстрілом. Темпи будівництва залежить і від безпекової ситуації.