Україна почала реєструвати торгові судна, які готові пройти тимчасовими коридорами у Чорному морі до українських портів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

Він наголосив, що судновласників та капітанів суден попередили про можливі загрози з боку російського флоту.

Реєстрація вже відкрита, координатор вже працює, тому зараз ми чекаємо в найближчий час на перші одиниці, які підуть. Умови досить складні. Умови такі, за яких російська федерація постійно погрожувала власникам цих суден і безпосередньо капітанам у морі. Проводила опитування, залякування. Умови досить складні. І ми одразу попередили судновласників і капітанів, що гарантувати 100% безпеку наразі неможливо. Проте все це відбувається під контролем ЗСУ... Тільки згодом стане зрозумілим, як буде працювати цей коридор... Зараз у цій частині Чорного моря ми не спостерігаємо російських кораблів, не спостерігаємо їх уже досить тривалий час. Вони зараз здебільшого знаходяться у північно-східній частині Чорного моря, ближче до своїх міжнародно визнаних берегів.

У ВМС ЗСУ з питань безпеки не розкривають подробиць про кількість суден, які вже подали заявки та пройшли реєстрацію.