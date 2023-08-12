На користь російського сліду грає і той факт, що ця операція була дуже складна та довготривала.

За найбільшим витоком даних в історії Великої Британії стоїть росія. Про це кажуть військові експерти та колишні розвідники. Щоправда, офіційно, розслідування щодо виконавців кібератаки досі триває. Хакерам вдалося отримати доступ до всіх даних виборчого реєстру країни. І помітили цей злом лише за рік.

Чому перша підозра падає на росію - розбиралася наша британська кореспондентка Світлана Чернецька

Цілий рік невідомі хакери хазяйнували у виборчому реєстрі Великої Британії. Він містить особисті дані та адреси усіх жителів країни, кому понад 16 років. Навіть тих людей, які воліють тримати свої дані анонімними, це зокрема, судді, працівники розвідки та інші вразливі професії. Тобто до рук злочинців потрапили дані понад 40 млн виборців. А також уся робоча переписка працівників реєстру. Вже сам факт такого зламу - дуже серйозна проблема. Але ще більшою її робить те, що кібератаку помітили лише через рік. Розслідування щодо виконавців та замовників зламу триває вже понад 10 місяців. І хоча російський слід знайшли, офіційно достеменних доказів причетності кремля - немає. Втім, для військових аналітиків та колишніх розвідників - очевидно, оскільки жодної грошової вигоди злочинці не отримали, то це справа - політична.

Річард Берронз, екскомандувач Об'єднаними силами Великої Британії:

Найімовірніше, що це держава, а не група, і найімовірніше, що саме росія, через природу цієї цілі. російське хакерство, зазвичай, націлено на створення неспокою, для завади таким процесам, як виборчий. російська організована злочинність зосереджується - і мусимо визнати, дуже ефективно - на викраденні інформації та грошей, тоді як Китай, зазвичай, зосереджується на крадіжці прав інтелектуальної власності у бізнесів, Північна Корея на викраденні грошей, а Іран - створенні безладу. Отже, всі вони мають трохи різні цілі. Тому це відчувається, як втручання російської держави.

На користь російського сліду грає і той факт, що ця операція була дуже складна та довготривала. А рф відточила свою хакерську майстерність за минулі роки. Без вагань кремль називають автором кібератаки - одразу два колишніх шефи розвідки Мі-6 Річард Дірлав та Центру урядового зв'язку Девід Оманд. GCHQ якраз відповідає за забезпечення захисту інформації урядових органів.

Девід Оманд, колишній голова Центру урядового зв'язку GCHQ:

росія використала або кримінальне угруповання, яке контролюється державою, або одне із російських агенств розвідки. І військова розвідка, і цивільна служба зовнішньої розвідки мають можливості провести таку атаку. У них також є мотив, бо ми знаємо, що росія була задіяна вже кілька років у намаганні дестабілізувати західні вибори, це було у 2016, а потім у 2020 в США, у президентських виборах у Франції, в Німеччині, навіть у наших останніх виборах, уряд знайшов докази спроби росіян викликати безлад в країні.

Хоча це дійсно найбільший витік особистих даних в історії країни, на перебіг виборів він не міг вплинути, запевняють у виборчій комісії. Бо в Британії все ще не довіряють електроніці, і голосують старим перевіреним методом - ручкою на папері. Але дуже ймовірно, що метою росіян було - підірвати довіру до самого виборчого процесу. Якби хакери, приміром, позбавили комісію доступу до реєстру перед виборами. Це б точно збурило людей та поставило під сумнів демократичність процесу. Та й взагалі ця кібератака ставить питання щодо загального захисту усіх IT-систем британського уряду.