Західні партнери обмежують Україну щодо використання ракет TAURUS. Згідно домовленостям, українські воїни можуть використовувати їх лише на території України. Про це розповів голова постійної делегації Верховної Ради в Парламетській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Ракети Taurus мають більший радіус дії, до 500 км, і дійсно наші партнери в уряді пропонували обмежити їхню роботу лише територією України. З якою метою? Мені незрозуміло. Щоб ми не били по території російської федерації? Так Україна має зброю власного виробництва. Мені здається, за півтора року ми вже довели і здали всі іспити на виконання всіх зобовʼязань, яки ми маємо виконувати, ще з того моменту, коли ми отримали першу артилерію, - заявив Чернєв.

Також він додав, що Україна зі свого боку переконує Захід тим, що ані щоден HIMARS чи SCULP не прилетів на територію росії. Те саме буде з TAURUS чи ATACMS.