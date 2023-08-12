Чому Захід обмежує роботу України щодо ракет TAURUS: відповідь експерта [ Редагувати ]
Західні партнери обмежують Україну щодо використання ракет TAURUS. Згідно домовленостям, українські воїни можуть використовувати їх лише на території України. Про це розповів голова постійної делегації Верховної Ради в Парламетській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Ракети Taurus мають більший радіус дії, до 500 км, і дійсно наші партнери в уряді пропонували обмежити їхню роботу лише територією України. З якою метою? Мені незрозуміло. Щоб ми не били по території російської федерації? Так Україна має зброю власного виробництва. Мені здається, за півтора року ми вже довели і здали всі іспити на виконання всіх зобовʼязань, яки ми маємо виконувати, ще з того моменту, коли ми отримали першу артилерію, - заявив Чернєв.
Також він додав, що Україна зі свого боку переконує Захід тим, що ані щоден HIMARS чи SCULP не прилетів на територію росії. Те саме буде з TAURUS чи ATACMS.
Ми продовжуємо працювати над тим, щоб ми все ж таки отримали TAURUS. Але я боюсь, що Німеччина, як і в попередні свої рішення, буде озиратися на позиції США, - сказав експерт.
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