Правоохоронці розпочали розслідування щодо недбалого виконання своїх професійних обов'язків медичними працівниками однієї з лікарень міста Дніпра після трагічної смерті дитини та загострення стану ще кількох пацієнтів, які пройшли операційне втручання.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Згідно з інформацією від слідства, в медичному закладі були проведені оперативні втручання 4 дорослим пацієнтам і 5 дітям у віці від 3 до 17 років. Післяопераційний період супроводжувався погіршенням самопочуття, який загрожував життю декількох пацієнтів. 12 серпня 2023 року один з пацієнтів, 11-річний хлопчик, помер у реанімаційному відділенні.

З'ясовано, що пацієнтам був введений конкретний препарат, номер партії цього препарату наразі визначено. Використання цього препарату було зупинено.