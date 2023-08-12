У лікарні Дніпра помер хлопчик через реакцію на препарат [ Редагувати ]
Правоохоронці розпочали розслідування щодо недбалого виконання своїх професійних обов'язків медичними працівниками однієї з лікарень міста Дніпра після трагічної смерті дитини та загострення стану ще кількох пацієнтів, які пройшли операційне втручання.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Згідно з інформацією від слідства, в медичному закладі були проведені оперативні втручання 4 дорослим пацієнтам і 5 дітям у віці від 3 до 17 років. Післяопераційний період супроводжувався погіршенням самопочуття, який загрожував життю декількох пацієнтів. 12 серпня 2023 року один з пацієнтів, 11-річний хлопчик, помер у реанімаційному відділенні.
З'ясовано, що пацієнтам був введений конкретний препарат, номер партії цього препарату наразі визначено. Використання цього препарату було зупинено.
Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу. Департаментом охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації створено комісію щодо перевірки надання медичної допомоги в лікарні, - йдеться у повідомленні.
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