В Одесі волонтери створили нову форму допомоги переселенцям [ Редагувати ]
В Одесі волонтери випробовують нову форму допомоги переселенцям. Нараховують певну кількість балів, а далі на ці бали вони можуть купити товари у спеціальному магазині. Таким чином і гуманітарка розподіляється більш ефективно, і люди відчувають себе гідно. Як це працює - дивіться далі.
Зовні це звичайний магазин, але вартість товарів вказана не в гривнях, а у балах. Щомісяця біженцям їх нараховують після заповнення анкети. Дорослим - по триста балів, дітям - по двісті, і ще сто додатково вразливим категоріям: інвалідам чи багатодітнім. Катерина - переселенка з Херсона - тут вперше. Жінці скоро народжувати дитину, тож передусім цікавлять речі для немовлят.
Ми херсонці, а народиться одеситка!
Катерині - точніше всій її родині - волонтери нарахували тисячу балів, і жінка відправляється за покупками.
Оксана Клок, волонтерка благодійного фонду:
В неї в сім'ї тут знаходяться три дорослі людини, тому дев'ятсот балів і плюс додатково сто балів на її особливий стан, а стан у неї особливий - це вагітність.
Тут серед гуманітарки й продукти харчування, і засоби гігієни, побутова хімія, корми для тварин, новий одяг, постільна білизна. По завершенню, так би мовити, шопінгу Катерина каже: здивована різноманіттям товарів.
Катерина Агаришева, переселенка з Херсона:
Дуже приємно вражає, що порівнюючи з цінами в магазинах, тут на певну кількість балів можна багато всього набрати.
Ціни тут і справді - занижені, десь на двадцять відсотків, розповідають організатори проєкту. Ідею вони запозичили в іноземних колег, в яких такі крамниці називають центрами гідності. Гідність в тому, що тут немає натовпів за сформованими вже наборами допомоги.
Олег Михайлик, голова правління благодійного фонду:
І вони не ходять сюди як жебраки. По-англійськи - це beggar - мене аж кортить з цього слова! Вони не беггери, вони не жебраки. Вони приходять і отримують саме допомогу з гідністю, не стоячи в чергах і беручи те, що їм потрібно.
Саме можливість робити самостійний вибір і приваблює найбільше - ділиться думками Марина, переселенка з окупованої нині Асканії-Нової.
Марина Кубрак, переселенка з Херсонщини:
Атмосфера відчувається ніби тобі дали карточку і кажуть: "Йди, вибери все, що тобі потрібно". Ось так ходимо, обираємо як в супермаркеті, можна сказати.
В найближчих планах волонтерів відкрити тут також соціальне кафе, перукарню, сервіс з прання та ремонту одягу - всі ці послуги будуть надаватися за окремі бали. А працювати там будуть також - вимушені переселенці.
Алла Пономарчук, керівник проєктів благодійного фонду:
Може, в когось не вистачає тих грошей на ту ж перукарню, щоб можна було там зробити той же манікюр або пофарбувати волосся, або просто підстригтись. І я думаю, що у нас буде стояти черга.
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