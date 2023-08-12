В найближчих планах волонтерів відкрити тут також соціальне кафе, перукарню, сервіс з прання та ремонту одягу - всі ці послуги будуть надаватися за окремі бали.

В Одесі волонтери випробовують нову форму допомоги переселенцям. Нараховують певну кількість балів, а далі на ці бали вони можуть купити товари у спеціальному магазині. Таким чином і гуманітарка розподіляється більш ефективно, і люди відчувають себе гідно. Як це працює - дивіться далі.

Зовні це звичайний магазин, але вартість товарів вказана не в гривнях, а у балах. Щомісяця біженцям їх нараховують після заповнення анкети. Дорослим - по триста балів, дітям - по двісті, і ще сто додатково вразливим категоріям: інвалідам чи багатодітнім. Катерина - переселенка з Херсона - тут вперше. Жінці скоро народжувати дитину, тож передусім цікавлять речі для немовлят.

Ми херсонці, а народиться одеситка!

Катерині - точніше всій її родині - волонтери нарахували тисячу балів, і жінка відправляється за покупками.

Оксана Клок, волонтерка благодійного фонду:

В неї в сім'ї тут знаходяться три дорослі людини, тому дев'ятсот балів і плюс додатково сто балів на її особливий стан, а стан у неї особливий - це вагітність.

Тут серед гуманітарки й продукти харчування, і засоби гігієни, побутова хімія, корми для тварин, новий одяг, постільна білизна. По завершенню, так би мовити, шопінгу Катерина каже: здивована різноманіттям товарів.

Катерина Агаришева, переселенка з Херсона:

Дуже приємно вражає, що порівнюючи з цінами в магазинах, тут на певну кількість балів можна багато всього набрати.

Ціни тут і справді - занижені, десь на двадцять відсотків, розповідають організатори проєкту. Ідею вони запозичили в іноземних колег, в яких такі крамниці називають центрами гідності. Гідність в тому, що тут немає натовпів за сформованими вже наборами допомоги.

Олег Михайлик, голова правління благодійного фонду:

І вони не ходять сюди як жебраки. По-англійськи - це beggar - мене аж кортить з цього слова! Вони не беггери, вони не жебраки. Вони приходять і отримують саме допомогу з гідністю, не стоячи в чергах і беручи те, що їм потрібно.

Саме можливість робити самостійний вибір і приваблює найбільше - ділиться думками Марина, переселенка з окупованої нині Асканії-Нової.

Марина Кубрак, переселенка з Херсонщини:

Атмосфера відчувається ніби тобі дали карточку і кажуть: "Йди, вибери все, що тобі потрібно". Ось так ходимо, обираємо як в супермаркеті, можна сказати.

В найближчих планах волонтерів відкрити тут також соціальне кафе, перукарню, сервіс з прання та ремонту одягу - всі ці послуги будуть надаватися за окремі бали. А працювати там будуть також - вимушені переселенці.

Алла Пономарчук, керівник проєктів благодійного фонду: