"Через наближення виборів дискусії у Конгресі щодо України будуть збільшуватись" - експерт-міжнародник [ Редагувати ]
Через наближення виборів дискусії у Конгресі щодо України будуть збільшуватись. Про це заявив експерт-міжнародник Тарас Семенюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Саме тому, що США наближаються до виборів, дискусії у Конгресі щодо України будуть збільшуватись. Дискусії - це нормальна річ для Сполучених Штатів. Тому що це характерна риса демократії. Лише в диктатурах приймаються одноосібно рішення. У США рішення приймаються колегіально, це коли вноситься пропозиція, у парламенті відбуваються дискусії, як у цьому випадку відбуваються погодження. Ми бачимо, що глобальні політичні рішення щодо України давно вже прийняті.
Також експерт додав, що дискусії - це не те, що має лякати Україну.
Я думаю, що Україна отримає додаткове фінансування від США. 24 млрд будуть розбиватися на маленькі транші, такі, які отримували раніше. Це не є живі гроші, це озброєння, яке нам дають, - підсумував Семенюк.
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