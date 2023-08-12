Через наближення виборів дискусії у Конгресі щодо України будуть збільшуватись. Про це заявив експерт-міжнародник Тарас Семенюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Саме тому, що США наближаються до виборів, дискусії у Конгресі щодо України будуть збільшуватись. Дискусії - це нормальна річ для Сполучених Штатів. Тому що це характерна риса демократії. Лише в диктатурах приймаються одноосібно рішення. У США рішення приймаються колегіально, це коли вноситься пропозиція, у парламенті відбуваються дискусії, як у цьому випадку відбуваються погодження. Ми бачимо, що глобальні політичні рішення щодо України давно вже прийняті.

Також експерт додав, що дискусії - це не те, що має лякати Україну.