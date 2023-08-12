Саме про військову допомогу, яка так нам потрібна для контрнаступу, але з якою уряди країн вагаються. Німеччина готова надати Україні ракети Taurus, але за умови, що буде змінено їх модифікацію. Тобто внесені певні корективи в налаштування, аби ті не долітали до росії - пише "Шпіґель". І наразі, за даними видання, тривають засекречені переговори Олафа Шольца з представниками оборонної промисловості. Сполучені Штати в питаннях надання зброї - більш рішучі. Днями президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові кошти на допомогу Україні. Про останні оборонні пакети військової допомоги й що ми отримаємо найближчим часом - розкаже Владислав Політ.

"Реальна загроза Кримському мосту" - саме так називають далекобійні ракети "Таурус", навколо яких нині в Німеччині точиться чимало дискусій. До прикладу, в німецькому виданні "Шпіґель" наголосили - уряд країни на чолі з Олафом Шольцом активно вивчає можливість надання цих ракет Україні вже найближчими місяцями. Втім за однієї умови, німецький канцлер і його уряд вважають за необхідне запрограмувати "Тауруси", які потенційно відправлять Києву, так, щоб унеможливити удари України по російській території. Щоправда, тимчасово окупованого Криму - це не стосуватиметься.

Роберт Габек, віцеканцлер Німеччини та Федеральний міністр економіки та захисту клімату:

Не варто зобов'язуватися ніколи не надавати ракети "Таурус" Україні. Дійсно, вони мають великий радіус дії, який дозволяє бити далеко за лінію фронту. Вони й насправді створені для цього, зокрема. Однак логіка НАТО полягає в тому, що ми підтримуємо Україну в її прагненні відвоювати свої території. І ми не хотіли б, аби наша зброя вдарила по території рф.

А от видання "Більд" повідомляє протилежне - мовляв, ані в офісі Шольца, ані в Міноборони Німеччини рішення про передачу Україні "Таурусів" ще не ухвалювали. Водночас німецький телеканал "еН-Те-Фау" повідомив таке: депутати Бундестагу вимагають, цитую, "терміново" передати Україні ці ракети.

Родеріх Кізеветтер, депутат від ХДС:

Аргумент, який використовують, щоби не поставляти Україні ракети, буцімто це може призвести до ескалації у війні, фальшивий. Оскільки це росія загострює конфлікт.

Та попри дискусії, Берлін формує та передає Києву нові й нові пакети військової допомоги. Так, раніше цього тижня німці оголили про передачу додаткових БМП, одиниць артилерії, ремонтно-евакуаційних автівок, переносних протитанкових гармат, а також розвідувальних безпілотників. Серед найголовнішого в списку - Україна отримає ще два ракетно-зенітні комплекси "Петріот".

Тим часом у США проанонсували новий пакет військової допомоги для України вже найближчим часом. З такою заявою виступили в Держдепі. Та наголосили - подробиць, що саме ввійде до нового оборонного пакета, наразі не розкриватимуть. Водночас в останньому пакеті допомоги офіційний Вашингтон передав Києву зброї та боєприпасів на 400 мільйонів доларів. До пакета допомоги - серед головного - ввійшли снаряди до ЗРК "Петріот", "Насамс" і "Хаймарс".

До підтримки України долучилися також Естонія й Азербайджан. Таллінн ухвалив рішення передати Києву партію ручної вогнепальної зброї та боєприпаси до неї. А от Баку відправить до України обладнання для розмінування.

А поки президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з закликом виділити додаткових 25 мільярдів доларів, серед яких 13 - у Білому домі планують спрямувати винятково на військову допомогу Україні, польський лідер Анджей Дуда виступив із різкою заявою в бік тих американських політиків, які агітують проти допомоги Україні. Президент Польщі наголосив на важливості надавати ще більше зброї, аргументувавши це тим, що поки війна відбувається на території України, захід має можливість зупинити російську агресію - дослівно - "задешево".

Анджей Дуда, президент Польща: