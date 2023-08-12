Вже 20 тисяч українців отримали військову підготовку у Великій Британії. Програма тренувань "Інтерфлекс" почалася влітку минулого року, щоби допомогти новобранцям ЗСУ. Чого навчають наших хлопців та дівчат і на скільки успішна ця програма - розповість наша Світлана Чернецька із Лондона.

Ювілейна позначка - 20 тисяч українців вже перейняли британський досвід ведення війни. Тутешні військові інструктори тренували українців і до повномасштабного вторгнення. У відповідь на анексію Криму Лондон започаткував операцію "Орбітал". Тоді бойовими навичками британці ділилися на базі українських військових частин. Але після повномасштабного вторгнення це стало неможливим. Тож Міноборони Британії створило наступницю "Орбітал" - операцію "Інтерфлекс". Усе навчання організували на британській території. Зараз це 4 військові бази: у Йоркширі, Кенті, Вілтширі та Нортамберленді. Сюди приїжджають новобранці ЗСУ, тобто найчастіше люди без військового досвіду, і зачасту саме тут вони вперше беруть зброю до рук. Наймолодшому українцю, який брав участь у тренуваннях було 18, а найстаршому - 59. І лише 11% мали певні військові навички.

Г'юго Мейсон, інструктор у британській армії:

В кінцевому підсумку ми прагнемо покращити їхню живучість після повернення в Україну, а також їхню летальність на відстані понад 100 метрів, це оптимальна точка контакту. Тому ми даємо їм дуже короткий курс, але ми вкладаємо в нього багато тренувань. Ці вояки не плекають ілюзій щодо того, куди вони повернуться і ми помітили, що вони дуже зосереджені та уважні під час тренувань і намагаються засвоїти абсолютно все, що можуть за цей короткий час.

Українців тут навчають за стандартами програми для піхотинців королівської армії. Зазвичай вона займає 14 тижнів, але для українців її оптимізували до 5. Але усі ази військової справи покриває - поводження зі зброєю, стрільбу, тактику, ведення бою в різних умовах, поводженню з вибухівкою, розмінуванню. І протягом всього року програму навчання підкориговували, в залежності від ситуації та даних розвідки. Зосереджувалися то на обороні, то на наступі, то на штурмі водних перешкод, то на міських боях і зачистці. На тренувальних базах навіть створили такі ж умови, як на передовій. Приміром, викопали окопи. Тут британцям довелося просити допомогу австрійських та новозеландських інструкторів, бо їх самих вже давно не навчають тактики ведення траншейних боїв.

Джордан Тертон, інструктор у британській армії:

Велика частина доктрини, яку ми викладаємо, адаптується до поточних проблем, оскільки, наприклад, використання наших безпілотників, використання артилерії, багато взято з попередніх війн. Насправді дуже добре, що ми отримуємо відгуки з України. Ми говоримо із командирами, які сюди приїжджають і пристосовуємося до їхніх потреб. Приміром, як зачищати траншеї чи як працювати в міському середовищі. Тож ми теж вчимося від українців, поки вони вчаться від нас, і, сподіваюся, разом ми забезпечуємо програму, яка матиме велике значення на полі бою.

Спеціально для українців - закупили такі ж гвинтівки, з якими вони будуть воювати - автомати Калашникова ніколи не були на озброєнні британської армії. Тут же навчають розпізнавати різні види зброї та працювати з британською технікою, зокрема з артилерійськими установками AS-90, які Лондон передав Києву. А додому випускників відправляють у повному спорядженні, дають не лише уніформу, але й бронежилет, аптечку та навіть спальний мішок. І станом на нині операція "Інтерфлекс" - міжнародна. Бо, оцінивши результати програми, до неї вирішили приєднатися іще 12 країн. Найбільше інструкторів надсилають Канада, Норвегія, Нова Зеландія, Швеція та Данія. Якщо з 2015 до 2022 Лондон підготував 22 тисячі українських вояків. То майже стільки ж - 20 тисяч навчили в Англії всього за один рік.