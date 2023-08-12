Документування - це великий комплекс правил та процедур, які важливо робити у відповідності до міжнародних стандартів. Про специфіку документування розповів Арьє Мора, представник Ukrainian Legal Advisory Group (член коаліції "Україна. 5 ранку") в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Процес документування можна розділити на два основних види: це документування на місці події та документування злочинів на базі відкритих джерел. Тобто те, що доступно в онлайні, соцмережах, різні пости, відео і так далі. Важливо, що процес документування включає в себе не лише саму фіксацію, але й правильне збереження доказів. Щоб можна потім було верифікувати, чи вони є достовірними, - сказав експерт.

Арьє Мора також додав, що документування - це великий комплекс правил та процедур, які важливо робити у відповідності до міжнародних стандартів, щоб потім ці матеріали та інформація могли бути використані як доказ у судах.