Як відбувається фіксація російських злочинів: розʼяснення експерта [ Редагувати ]
Документування - це великий комплекс правил та процедур, які важливо робити у відповідності до міжнародних стандартів. Про специфіку документування розповів Арьє Мора, представник Ukrainian Legal Advisory Group (член коаліції "Україна. 5 ранку") в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Процес документування можна розділити на два основних види: це документування на місці події та документування злочинів на базі відкритих джерел. Тобто те, що доступно в онлайні, соцмережах, різні пости, відео і так далі. Важливо, що процес документування включає в себе не лише саму фіксацію, але й правильне збереження доказів. Щоб можна потім було верифікувати, чи вони є достовірними, - сказав експерт.
Арьє Мора також додав, що документування - це великий комплекс правил та процедур, які важливо робити у відповідності до міжнародних стандартів, щоб потім ці матеріали та інформація могли бути використані як доказ у судах.
Найбільше запамʼятався удар по ТЦ "Ретровіль", що знаходиться у Києві. Адже ворог спочатку вдарив перший раз - приїхали рятувальники, поліція, медики... А потім, коли вже на місці удару знаходилося ще більше цивільних, ворог вдарив повторно. Ми документували цей випадок саме з відкритих джерел інформації. І для нас українців важливо розуміти, що коли ми опиняємось на території, де відбувається воєнний злочин чи обстріли, важливо памʼятати про свою безпеку, - зауважив експерт.
по темі
Напередодні, вдень і вночі, сили ППО знищували ракети й "Шахеди". Проте, уламки ворожих снарядів наробили чимало біди в області: пошкоджено будинки та автомобілі у Хмельницькій та Старокостянтинівській громадах. Докладніше - в наступному матеріалі.
У Німеччині закликають посилити боротьбу з нелегальною розвідувальною діяльністю і перевіряти усіх, хто має доступ до конфіденційної інформації, яка потенційно може зацікавити, наприклад, росію. Чому?
Сьогодні Міжнародний День молоді. З цієї нагоди у Києві триває форум, де молоді військові, підприємці, волонтери та студенти шукають нові шляхи відновлення України.
Жителі столиці протягом п'яти днів вивчали ази військової справи. І навіть складали підсумкові екзамени. На полігоні побував і мій колега Анатолій Журавльов.
Вже 20 тисяч українців отримали військову підготовку у Великій Британії. Програма тренувань "Інтерфлекс" почалася влітку минулого року, щоби допомогти новобранцям ЗСУ. Чого навчають наших хлопців та дівчат і на скільки успішна ця програма?